Netflix terá novidade que deixará utilizadores do iPhone e iPad muito descontentes

Tal como outras apps, a Netflix garante o suporte das suas apps e do seu serviço a um conjunto bem identificado de versões dos sistemas operativos. Estes garantem as funcionalidades e capacidades necessárias. Os utilizadores do iPhone e do iPad podem ter em breve uma novidade que muda muito e que certamente os vai deixar descontentes.

iOS 16 deixará de ser suportado pela Netflix

Com milhões de utilizadores de todo o mundo, a Netflix, é a maior plataforma de streaming digital de vídeo. Esta prepara-se para tomar uma decisão surpreendente para os utilizadores do iPhone e do iPad. Do que foi revelado, a empresa deixará de suportar versões iOS e iPadOS lançadas há apenas dois anos.

O editor do MacRumors, Aaron Perris, detetou linhas de código na versão mais recente da app Netflix que revelam uma próxima alteração. De acordo com estas, as atualizações da Netflix já não serão lançadas para iPhones que executam o iOS 16 e os iPads que executam o iPadOS 16.

Para continuar a ter acesso a novas funcionalidades, atualizações e correções de bugs na aplicação Netflix, os utilizadores terão de mudar. Isso implica atualizar os seus dispositivos Apple para o iOS 17 ou iPadOS 17 e superior. Se o iPhone ou iPad estiver atualizado, não há necessidade de qualquer preocupação.

iPhone e iPad podem ter de se atualizar

Se este rumor for verdadeiro, a Netflix já não fornecerá atualizações para iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPad Pro (1.ª geração) e iPad (5.ª geração). Portanto, os utilizadores afetados continuarão a utilizar a versão mais antiga da aplicação, o que significa que não terão acesso a novas funcionalidades.

Os modelos de iPhone e iPad que se espera que percam o suporte da atualização da Netflix são os seguintes:

‌iPhone‌ 8

‌iPhone‌ 8 Plus

‌iPhone‌ X

‌iPad Pro‌ (1.ª geração)

‌iPad‌ (5.ª geração)

Segundo as informações recebidas, a última atualização na qual a Netflix terminará o suporte para o iOS 16 e o ​​iPadOS 16 deverá ser lançada em breve. Atualmente não existe uma data exata para a chegada desta nova versão com as alterações que vão afetar estes equipamentos, ao abandonar o iOS 16 e iPadOS 16.