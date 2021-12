A Apple tem tentado por todas as formas garantir um nível de privacidade muito mais elevado para os seus utilizadores. Para isso estabeleceu regras bem específicas para a recolha de informação que as apps podem fazer.

Claro que o Facebook e outras rapidamente se mostraram contra, mesmo com as regras tendo avançado. Agora, sabe-se que mesmo com estas regras e proteção, apps com o o Snapchat ou o Facebook continuam a recolher dados dos utilizadores, mesmo com estes a recusar esse processo.

Foi no início deste ano que a Apple colocou em prática a App Tracking Transparency no iOS 14.5. Esta limita de forma completa a recolha de dados dos utilizadores, barrando o acesso a esta informação, pedindo sempre aos utilizadores a autorização para o fazer.

Claro que as principais apps sempre mostraram contra estas novas regras, com o Facebook a liderar este movimento. Estaria a perder negócio e a perder dados que considera essenciais para manter a sua rede social a funcionar da forma como pretendida.

O que se sabe agora, fruto de uma investigação, é que há uma falha na App Tracking Transparency e que está a ser explorada pelo Facebook e pelo Snapchat. Estas novas regras permitem que os dados sejam recolhidos, desde que sejam cumpridas algumas regras.

O que está escrito é claro e declara que a app "não pode derivar dados de um dispositivo com o propósito de identificá-lo exclusivamente". Isto levou a que a recolha de dados seja realizada em grupos e de forma anónima. Esta serve depois para apresentar publicidade a esses mesmos grupos.

O Snapchat informou os seus investidores que irá vender os dados de 306 milhões de utilizadores aos anunciantes. Enquanto isso, o Facebook trabalha num esforço de vários anos para seguir os utilizadores de forma anónima, após o lançamento do ATT pela Apple há alguns meses.

Fica assim claro que mesmo com a recusa da recolha de dados nas configurações do iPhone, há uma grande possibilidade de que algumas apps o estejam a seguir. O mais curioso é que fazem-no mesmo respeitando as regras rígidas da Apple e da sua App Tracking Transparency.