O novo MacBook Pro de 13 polegadas traz com ele o chip M2 da Apple e já começou a chegar às mãos dos consumidores. Este processador M2 traz melhorias de desempenho em relação ao M1 substanciais, mas parece que nem tudo foi melhorado.

Em testes de comparação do modelo do MacBook M2 com o M1, concluiu-se que o SSD do novo computador é mais lento que o modelo M1.

Os testes de comparação de desempenho de produtos novos com versões antigas ou mesmo com a concorrência começam a ser feitos antes dos produtos chegarem aos clientes, pelas próprias fabricantes. A ideia passa por mostrar o quão mais rápidos estão os novos produtos e quanto se destacam dos principais rivais.

Mas é depois na utilização real que o consumidor é capaz de perceber realmente se aquilo que foi anunciado corresponde realmente à verdade. No caso da Apple, com a chegada do MacBook Pro com M2 ao mercado, foi o momento de o colocar em testes.

De dois canais do YouTube, reconhecidos pelo trabalho que fazem na área, o Created Tech e o Max Tech, colocaram os computadores MacBook Pro com M2 e com M1 lado a lado e ambos avançaram com conclusões interessantes.

MacBook Pro com M2 tem SSD mais lento que o modelo com M1

A teste foram as versões base dos dois computadores. Uma das principais ideias a reter é que, realmente, o novo SoC faz a diferença ao nível do desempenho geral.

Contudo, tanto em leitura como em escrita, o SSD usado na versão mais recente apresenta valores inferiores ao Macbook com M1.

Assista ao vídeo completo no YouTube

Os benchmarks revelam que o SSD dentro do modelo básico do MacBook Pro M2 é 34% mais lento que o modelo M1 em escrita, enquanto a diferença na velocidade de leitura é de até 50%.

Relativamente ao modelo de 512 GB, um outro teste mostra, no entanto, que as velocidades de escrita e leitura entre os modelos M1 e M2 são muito semelhantes. Uma vez mais, há que referir que o desempenho geral com o chip M2 é substancialmente melhor, independentemente da velocidade do SSD.

Esta diferença parece acontecer devido à inclusão de dois chips NAND de 128 GB no MacBook Pro M1, o que tende a tornar a velocidade do SSD mais rápida, quando comparado com um único chip NAND de 256 GB, que é o que acontece com o novo MacBook Pro M2.

A redução de custos com a inclusão de apenas um chip NAND poderá estar por detrás desta decisão da Apple para o seu novo MacBook lançado uma altura de elevada escassez de componentes.