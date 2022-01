iPhone SE 5G deve chegar na primavera, com um iPad Air e um Mac

O iPhone SE de 2022 será lançado a pensar nas ligações 5G, com as especificidades dos modelos anteriores, ou seja, com processador de topo da Apple, garantindo elevado desempenho, mas a preço mais reduzido, face às restantes características, nomeadamente à estrutura que deverá ser ainda associada a 2017.

É provável que o novo smartphone chegue na primavera com o primeiro grande evento do ano, mas não deverá vir sozinho.

Espera-se que a Apple realize o seu primeiro grande evento de lançamentos de 2022 em março ou abril. Os rumores até agora sugerem que o evento da primavera terá como destaque o iPhone SE 5G de 3ª geração.

Ao que tudo indica, esse não será o único produto que a gigante de Cupertino planeia apresentar no evento.

Evento de primavera da Apple com três grandes lançamentos

De acordo com uma publicação do confiável informador da Apple, Mark Gurman, da Bloomberg, o evento de primavera da Apple pode integrar o lançamento de um novo iPad Air e de um Mac, além do smartphone.

Historicamente, o primeiro evento anual da Apple conta com a apresentação de um pequeno lote de produtos, sendo os grandes lançamentos reservados para o segundo semestre do ano.

Segundo Gurman, considerando que o evento do ano passado contou com o lançamento do novo iPad Pro, acredita-se que o próximo modelo Pro não chegue para já. No entanto, a Apple poderá trazer então o iPad Air, que não recebe uma nova versão desde 2020. Embora ainda não se saiba muito sobre este novo modelo, é referido que possa vir com o processador Apple A15 Bionic, o mesmo do iPhone 13 e do iPad Mini.

O evento de primavera também pode trazer um novo Mac com o processador M1 Pro. Pode ser um Mac mini ou iMac de última geração.

O iPhone SE 5G de 2022

Sobre o iPhone SE 5G, não se sabe muito, mas especula-se que possa vir novamente com o design associado ao modelo de 2020, ou seja, ao iPhone 8 de 2017. Uma versão melhorada só deverá ser apresentada em 2024.

Assim, o utilizador terá acesso a uma máquina ainda com Touch ID, ao invés do moderno Face ID. É provável que também o módulo fotográfico evolua para responder às capacidades de processamento de imagem. O processador será também o Apple A15 Bionic (5 nm), garantindo assim o melhor desempenho possível de um smartphone Apple