Divulgadas renderizações do Motorola Moto Edge 30 Pro antes do lançamento

Tal como é costume, antes do lançamento ou até mesmo apresentação oficial de determinado produto, como os smartphones, é normal surgirem algumas imagens antecipadas ou dados sobre as especificações do equipamento.

O mais recente alvo é o novo Motorola Moto Edge 30 Pro, tendo sido agora reveladas algumas renderizações deste smartphone que deverá chegar dentro de um par de meses.

Renderizações mostram o Motorola Moto Edge 30 Pro

Surgiram agora na Internet algumas renderizações com a possível aparência final do próximo smartphone Motorola Moto Edge 30 Pro. A marca norte-americana está a preparar o lançamento desta nova aposta dentro de um a dois meses. Para além disso, estima-se que esta seja a versão global do Moto X30 lançado em 2021 na China.

Como tal, é de esperar que surjam rumores, leaks e renderizações como as que agora chegaram ao site MySmartPrice, através do utilizador Tipster Sudhanshu. Numa das imagens este possível Motorola Moto Edge 30 Pro surge numa cor mais escura, e noutra conta com um tom que parece ser rosa claro ou branco pérola.

Podemos ver a parte frontal semelhante à maioria dos smartphones existentes no mercado, com um furo no ecrã para a câmara de selfies. Já na traseira observamos um conjunto de três câmaras inseridas num módulo oval.

Tem também os botões de aumento/diminuição de volume e ligar/desligar localizados na zona lateral.

Para além das renderizações, Tipster revelou ainda alguns detalhes acerca das especificações deste telefone que trará o número de modelo XR2201-4. Segundo o informador, a versão global do Moto Edge 30 Pro contará com um sensor de impressão digital no ecrã, enquanto na versão chinesa localizava-se na lateral.

Moto Edge 30 Pro deve trazer o SoC Snapdragon 8 Gen1

Por sua vez, alguns leaks anteriores indicavam que este equipamento contará com o processador topo de gama Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. De acordo com detalhes revelados no Geekbench, terá ainda uma capacidade de 12 GB de memória RAM e funcionará com Android 12. Estima-se que o ecrã seja POLED de 6,7 polegadas com resolução Full HD+ e uma taxa de atualização de 144Hz. A bateria será de 5.000 mAh com suporte a carregamento rápido de 68W.

No que respeita às câmaras espera-se que conte com uma principal de 50 MP, uma ultrawide de 50 MP e uma de profundidade de 2 MP. Já a câmara frontal de selfies é apontada como tendo um espantoso sensor de 60 MP para fotografias e videochamadas.

Portanto, este telefone poderá ser lançado muito em breve, contudo ainda não existem informações relativamente ao preço. Mas é de esperar que não fuja muito do valor de outros telefones com características semelhantes.