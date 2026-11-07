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iPhone Duo já tem mais de 100 mil aplicações adaptadas

1 Comentário

A Apple afirma que já existem mais de 100 mil aplicações adaptadas ao iPhone Duo. Duas semanas após o lançamento, o seu smartphone dobrável recebe milhares de aplicações otimizadas por dia.

Imagem iPhone Duo

Um dos problemas que alguns “críticos” apontavam ao iPhone Duo era a falta de adaptação de várias aplicações, das mais populares às de nicho, à interface do dobrável da Apple. Essa limitação servia frequentemente de argumento para concluir que o equipamento “não valia a pena”.

É uma crítica legítima, mas que perde força à medida que as aplicações são otimizadas. Para quem pondera a compra, a questão é mais concreta, isto é, se o ecrã dobrável acrescenta utilidade ao dia a dia e se essa vantagem justifica o preço. Para quem não precisa desse formato ou não tem orçamento para o comprar, dificilmente fará sentido.

Programadores aceleram a adaptação

Numa declaração de Susan Prescott, vice-presidente da Apple responsável pelas relações com os programadores, é destacada a adesão ao equipamento.

Segundo a empresa, mais de 2000 programadores participaram em mais de 50 sessões presenciais de trabalho, realizadas em 19 cidades, para conhecer o dispositivo e adaptar as suas aplicações.

Word, Outlook e Zoom entre as aplicações

A Microsoft não iria querer ficar de fora deste trabalho de melhorar as suas ferramentas. Como tal, o Microsoft Word, Outlook, Zoom, Etsy e Halide Mark III estão entre as aplicações recentemente otimizadas.

A App Store também apresenta seleções dedicadas e um distintivo “Made for iPhone Duo”, que identifica aplicações adaptadas ao dobrável.

Software acompanha o novo formato

O aproveitamento dos ecrãs interior e exterior é uma parte importante desta adaptação. Algumas aplicações compatíveis desde o lançamento já receberam novas melhorias.

Os números divulgados pertencem à Apple e dizem respeito a aplicações adaptadas, não necessariamente criadas de raiz para o iPhone Duo.

Em nota de rodapé, importa dizer que a app para iOS do Pplware também já está em fases de teste com suporte para iPhone Duo e iPad.

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Autor: Vítor M.
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Apps iPhone Duo

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Comentários

1
  1. Avatar de Rodrigo
    Rodrigo

    E os youtuber andavam a fazer tantos vídeos a dizer que não havia aplicações suficientes e que era um problema e agora vão ter que fazer outro vídeo a dizer que afinal já há solução enfim essa profissão de futuro dos nossos jovens que não sabem fazer rigorosamente nada.

    Responder

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