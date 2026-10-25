iPhone Duo já tem aplicações divertidas e gratuitas que exploram o ecrã dobrável

O iPhone Duo, o primeiro iPhone dobrável da Apple, já tem aplicações que tiram partido do novo formato, e várias são gratuitas. Deixamos algumas sugestões da para descarregar na App Store.

Desde o lançamento, a 23 de outubro, os programadores têm-se divertido com as várias posições e orientações do Duo. Muitas aplicações apostam em designs esqueumórficos, que imitam objetos reais, e usam a dobradiça como parte da experiência.

Fold & Squish, arte simétrica ao dobrar do ecrã

Esta aplicação permite criar arte inspirada nos testes de Rorschach. Pinta um desenho numa das metades do ecrã, fecha o iPhone Duo e passa o dedo no ecrã exterior para “espalhar” a tinta. Ao abrir novamente, surge o resultado final, com um efeito simétrico semelhante ao das asas de uma borboleta.

A aplicação é gratuita e vem do mesmo programador do Tiny Computers. Existe um pacote adicional, o Sparkle Pack, com tintas brilhantes e guias de desenho, mas a base não custa nada.

Delta transforma o Duo numa Nintendo DS

O popular emulador Delta foi atualizado para o iPhone Duo e passa a imitar a consola portátil da Nintendo. A aplicação tem controlos de Nintendo DS e, quando fecha o dispositivo, este assume o aspeto da carcaça da consola e coloca o jogo em modo de suspensão.

O Delta continua a suportar jogos de muitos outros sistemas.

Lake, um livro de colorir para adultos

Com o iPhone Duo na vertical, a aplicação Lake oferece uma página inteira para colorir. O programador garantiu que está a preparar o suporte para a Apple Pencil.

O download é gratuito e inclui páginas e ferramentas básicas, mas desbloquear a aplicação completa exige uma subscrição premium.

Foldfish para os fãs de jogos

No Foldfish, o objetivo é pescar. Abre o iPhone Duo para lançar a cana, toca no ecrã para atirar a linha e mantém o toque para recolher a captura. É um jogo gratuito que usa o gesto de abrir o dispositivo de forma natural.

Um regresso ao espírito das primeiras apps

Há ainda aplicações pagas, como o Toastie, o Deck-Man e o Fold Accordion. Mesmo só com as gratuitas, o iPhone Duo mostra que o formato dobrável pode inspirar ideias criativas. Este ambiente é comparável ao das primeiras apps do iPhone, que eram mais divertidas do que úteis.

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