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Motores/Energia

Uber avança com despedimento coletivo em Portugal

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A Uber já iniciou um processo de despedimento coletivo em Portugal, no âmbito de uma reestruturação global que poderá levar à saída de milhares de trabalhadores da tecnológica norte-americana. A empresa ainda não revelou quantos postos de trabalho serão eliminados no mercado português.

A confirmação surgiu esta sexta-feira, 6 de novembro, sendo que a operação portuguesa da Uber conta atualmente com cerca de 600 trabalhadores.

Uber prepara redução de milhares de postos de trabalho

O processo em Portugal surge na sequência do plano de reestruturação anunciado pela Uber em setembro. A nível mundial, a empresa pretende reduzir aproximadamente 10% da sua força de trabalho, o que poderá representar cerca de 3.300 trabalhadores.

A estratégia passa por tornar a organização mais simples e eficiente, reduzindo níveis hierárquicos, eliminando estruturas de gestão consideradas excessivas e juntando equipas com funções semelhantes.

Entre as medidas previstas estão também a redução do número de pequenas equipas e uma reorganização da estrutura interna da empresa.

Uber

Quantos trabalhadores serão despedidos em Portugal?

Apesar de a Uber já ter confirmado o início do processo de despedimento coletivo em Portugal, continua por conhecer o número concreto de trabalhadores abrangidos.

A empresa também não divulgou quais os departamentos ou funções que poderão ser mais afetados, nem quando ficará concluído o processo.

Importa salientar que a redução global de 10% não significa necessariamente que a operação portuguesa venha a sofrer um corte da mesma dimensão.

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Autor: Pedro Pinto
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uber

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