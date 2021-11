iPadOS 15: Acessibilidade permite que pessoas com deficiência controlem iPads com os olhos

O iOS 15, assim como o seu irmão gémeo, iPadOS 15, trouxe muitas novidades e em várias áreas do sistema operativo. Mostrámos o que veio e virá de novo dentro desta versão, mas ainda iremos perceber que nem tudo ficou revelado. Apesar disso, no âmbito da Acessibilidade, há a registar uma boa novidade. Assim, um dos novos recursos de acessibilidade do iPadOS 15 é o suporte para dispositivos de rastreamento ocular.

Esta novidade irá permitir que as pessoas com deficiências, que envolvem pouco ou nenhum movimento da parte superior do corpo, controlem um iPad com os olhos.

iPadOS 15: TD Pilot permite usar o iPad com o movimento dos olhos

Há muitas novidades no iPadOS 15. Contudo, nem tudo foi revelado. Isto é, pouco ou nada se falou no suporte para dispositivos de rastreio ocular de terceiros. Esta novidade irá permitir que as pessoas com deficiência usem aplicações do iPad e software de geração de fala, simplesmente através de movimentos oculares - sem necessidade de interação com o ecrã táctil.

Tobii Dynavox, a divisão de tecnologia de assistência da empresa Tobii, trabalhou em conjunto com a Apple durante anos para conseguirem um resultado com muito sucesso. Nesse sentido, a empresa está pronta a anunciar TD Pilot, um dispositivo que visa levar a experiência do iPad às cerca de 50 milhões de pessoas a nível mundial que necessitam de assistência na comunicação.

O TD Pilot é basicamente uma moldura super-alimentada para os tablets da Apple. Pode caber em algo tão grande como o iPad Pro de 12,9 polegadas, e também incorpora colunas maiores para um som mais preponderante.

Além disso, esta estrutura traz uma bateria e um suporte para cadeiras de rodas. Para uma usabilidade mais robusta, este dispositivo que envolve os iPads é resistente à água e ao pó, por isso vai sobreviver à chuva, a uma tempestade que apanhe o utilizador fora de portas.

Além disso, o equipamento traz uma "Janela de Parceiro" secundária na parte de trás que explica o que um utilizador do TD Pilot está a dizer ou o que pretende fazer, para que a conversa pareça o mais natural possível. O mais importante, no entanto, é o seu recente sensor de rastreio de olhos Tobii Dynavox. Este é tão poderoso que funciona mesmo exposto à luz solar.

Acessibilidade está no ADN da Tobii

Este não é exatamente um território novo para a empresa. Há anos Tobii desenvolve dispositivos para pessoas com necessidades especiais baseados em Windows. Contudo, como o CEO Fredrik Ruben disse à Engadget, o TD Pilot oferece aos utilizadores com deficiência o mesmo tipo de flexibilidade que os sem deficiência têm.

Alguns podem não precisar da potência total de um PC com Windows ou talvez prefiram apenas lidar com a interface mais simples de um iPad. Os utilizadores do TD Pilot também poderão usar o rastreio ocular para jogar alguns jogos do iPadOS - desde que não exijam movimentos extremamente rápidos.

O custo total do TD Pilot pode chegar a 10.000 dólares, sem incluir o custo do iPad. Parte deste custo também irá para a configuração do dispositivo, bem como para pagar o software Tobii Dynavox.