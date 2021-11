Design do iPhone volta a ser desejado no mundo Android? Veja este suposto OnePlus Nord N20

Hoje a OnePlus anunciou oficialmente o seu Nord 2 PAC-MAN Edition. Esta versão especial e limitada está disponível apenas com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, tem uma capa traseira personalizada, que brilha no escuro e revela os labirintos do jogo e ainda tem toda uma interface alusiva ao PAC-MAN integrando mesmo um jogo.

Mas a linha Nord será em breve renovada mais profundamente e, ao que tudo indica, deverá acontecer com o Nord N20. Este modelo surgiu numa renderização que surpreende pelas semelhanças com os modelos de iPhone mais atuais.

A OnePlus poderia encerrar o ano com o lançamento da versão especial do Nord 2 PAC-MAN Edition, no entanto, isso não deverá acontecer. Ao que tudo indica, 2021 trará ainda novo Nord, o OnePlus Nord N20.

Um OnePlus inspirado nas linhas retas do iPhone

O leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) criou assim algumas imagens de renderizações daquele que será o sucessor da linha N10 lançada no final de 2020.

A particularidade destas imagens prende-se com o design apresentado. Laterais retas, câmaras salientes... claramente que há aqui uma inspiração naquilo que a Apple tem vindo a afirmar com os seus últimos lançamentos de topo.

Apesar de não ser um design novo, até porque são características associadas a modelos já de há vários anos e em inúmeras marcas, a verdade é que nos últimos anos as fabricantes têm optado por acabamentos mais suaves e curvos.

A questão de ser um design mais ou menos bonito, depende dos gostos de cada pessoa, no entanto, é inegável que as linhas mais retas não são tão confortáveis e talvez, por isso, tenham sido a tendência durante os últimos anos.

Mais sobre o OnePlus Nord N20

Além destes pormenores que nos remetem para os novos iPhone, há que destacar que o smartphone poderá ser lançado em duas cores (roxo e preto), que inclui jack de áudio de 3,5 mm e porta USB Tipo-C.

As fontes avançam ainda que o smartphone terá um ecrã AMOLED de 6,43", com sensor de impressões digitais no ecrã. Terá um SoC Snapdragon 695 5G e um módulo de câmaras traseiro triplo, com 48MP + 2MP + 2MP, e uma câmara frontal de 16 MP.

Não há ainda indicação da data de lançamento, mas tudo indica que venham a ser apresentados durante o mês de dezembro.