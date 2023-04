Imagens de conceito dos óculos de realidade aumentada da Apple

A Apple está muito balanceada neste projeto que em tempos tinha o nome de Apple Glass. Os óculos de Realidade Aumentada (RA) é um "segredo bem guardado" desde há quase 4 anos. Ninguém conhece quase nada do projeto. Assim, um designer, com o pouco que se sabe, tentou adivinhar como será o aspeto deste novo gadget. Veja as imagens.

A par de algumas patentes registadas, com indícios do que poderá ser um dispositivo de Realidade Aumentada, pouco mais se sabe dos chamados Apple Glass. Apareceram referências de um hipotético sistema operativo, o RealityOS, algumas indicações sobre a interação dos óculos com outros dispositivos da maça e fica tudo no éter!

Apple Glass, a Realidade Aumentada pela arte de Marcus Kane

O conceito, partilhado no Twitter, apresenta um design compacto, faixa de cabeça tricotada em 3D com áudio integrado, saídas de ar estilo MacBook e muito mais.

Algumas observações sobre as opções de design:

Adicionado um suporte de bateria e estojo. O autor acredita que fará parte da experiência de uso deste produto;

Fita da cabeça impressa em 3D com áudio integrado e conexões magnéticas para o cabo de alimentação e dobragem dos elementos para guardar;

Saídas de ar estilo MacBook com sensores ocultos integrados para monitorização do ambiente, do solo, do corpo, boca e braço;

A forma compacta é derivada do tamanho do ecrã e ótica usada combinada com qualquer outra pilha de tecnologia.

A Apple demonstrou o seu dispositivo de RA a executivos de topo no mês passado e espera-se que revele o dispositivo na WWDC em junho.

O primeiro conjunto da empresa será provavelmente um dispositivo topo de gama com uma gama de câmaras e ecrãs de alta resolução, e um custo de cerca de 3.000 dólares. Isto limitará significativamente as suas vendas; contudo, dará aos criadores tempo para criar aplicações que possam ser utilizadas num dispositivo de segunda geração mais barato.

Será que este dispositivos vai ajudar a sair dos resultados menos positivos?