Fuga de informação mostra imagem do chassi do iPhone 12 com uma interessante novidade

Ainda não estará tudo contado sobre o iPhone 12. A Apple aprece ter vários trunfos na manga e quer fazer deste iPhone um verdadeiro salto tecnológico. Além dos novos processadores, dos novos ecrãs, câmaras e sensores, a empresa de Cupertino traz mais. Segundo umas evidências no hipotético chassi do novo iPhone 12, a Apple vai colocar no mercado um novo dispositivo para carregar sem fios este seu smartphone.

Depois de terem acesso ao que supostamente é um legítimo chassi do novo iPhone, foi notado um conjunto de ímanes no interior. O que será que aí vem?

Será que finalmente o AirPower vem a caminho? Pode ser esta a pista no iPhone 12

Tal como acontece nalguns dos mais recentes iPads e nos Apple Watch, os ímanes colocados no interior permitem uma interação entre o dispositivo e acessórios desenhados à medida. Assim, se se confirmar que as imagens desta peça do novo iPhone são reais, poderá a Apple estar a preparar o iPhone 12 para interagir com um dispositivo de carregamento.

Imagens partilhadas no Twitter mostram o que parece ser um padrão circular de ímanes que, supostamente, ficarão dentro dos novos iPhones.

Estes ímanes, num total de 36, estão configurados para formar um círculo em torno do centro do iPhone, provavelmente onde ficará o logotipo da Apple. Assim, está aberto o tema para debate da finalidade destes ímanes. Claro, não podemos descartar o que está já há algum tempo “em lume brando”.

Para que servem estes ímanes, será que vem aí um novo acessório Apple?

Ainda na esfera da especulação, podemos considerar que estes ímanes estão colocados para servirem como servem os do iPad. Contudo, no tablet da Apple estes são necessários para fixar a capa/teclado e ativar o carregamento da Pencil. Portanto, neste caso em particular, não parece ser esse o intuito num iPhone.

Numa segunda abordagem, poderemos estar a presenciar o aparecimento de um novo dispositivo/acessório de carregamento. Conforme sabemos, a empresa de Cupertino tem vindo desde há uns anos a trabalhar num anunciado, não lançado, carregador sem fios, de seu nome AirPower.

É possível que estes ímanes forcem o iPhone a ficar preso num lugar específico podendo esta base ter uma ação dirigida ao iPhone quando deteta a presença destes componentes magnéticos.

