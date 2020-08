Campeonato do Mundo de League of Legends é na China

Foi recentemente revelado pela Riot Games, que a final do campeonato do Mundo de League of Legends, decorrerá em Xangai, na China.

Venham conhecer um pouco mais sobre as finais de LoL, também conhecidas por Worlds 2020.

Segundo comunicado oficial da Riot Games, a final do Campeonato do Mundo de League of Legends deste ano, decorrerá na China.

Xangai, será a cidade que irá acolher todas as fases da final, que se revestirão de fortes medidas de segurança (nomeadamente a nível da saúde).

A final de Lol eSports irá acontecer entre 25 de setembro e 31 de outubro, altura em que as equipas de top de todo o Mundo, se irão defrontar para definir quem será o melhor dos melhores.

Segundo a Riot Games, o facto do evento ocorrer numa única cidade acaba por trazer também, uma maior capacidade logística de proporcionar condições de segurança e de saúde aos participantes.

Convém não esquecer que foi na China que o surto de Covid teve início e que o país asiático tomou fortes medidas desde então no sentido de conter e erradicar o vírus

Uma curiosidade ainda para o fato destas finais de LoL, corresponderem também à estreia do novo estádio da equipa dos Shangai SIPG F.C.. O estádio foi batizado de Pudong Soccer Stadium.

Quanto a público presente no evento, a organização refere que vai aguardar por indicações da OMS e caso não seja possível, haverá sempre a possibilidade de emissões online. Quanto ao formato dessas edições, ainda nada se sabe.