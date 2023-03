A Apple tem apostado nos seus serviços, sempre como alternativa ao que já existe no seu ecossistema. O Apple Music é uma destas propostas, trazendo música para o iPhone e até para outras plataformas. Agora, este serviço está com uma falha, ao misturar listas de reprodução entre os utilizadores.

É ainda uma situação que estará a ser avaliada, mas as queixas não param de aumentar junto da Apple, nos canais normalmente usados. O seu serviço de música está a apresentar um comportamento anormal e que os utilizadores não esperavam que estivesse a acontecer.

Do que é relatado, as listas de reprodução, que deveriam ser privadas, estão a surgir misturadas entre utilizadores. Na prática há quem esteja a ter acesso às listas de outros utilizadores, sem que tenha realizado qualquer alteração nas suas configurações.

Estas listas de reprodução de terceiros surgem assim na área pessoal dos utilizadores do Apple Music de forma aleatória. É também claro que este não é um problema que esteja a afetar a totalidade dos utilizadores deste serviço, ainda que as queixas estejam a aumentar.

Existem casos em que utilizadores relatam que viram surgir playlists criadas por terceiros, sendo estas misturadas com as suas próprias. Há também casos em que listas de reprodução simplesmente desapareceram ou foram substituídas por outras desconhecidas dos utilizadores.

Sem uma justificação lógica, surgiram já algumas ideias para esta situação. Há quem argumente que a causa poderá estar nos próprios servidores do Apple Music. Outra corrente aponta para uma falha de segurança e que hackers podem estar a ter acesso aos token de acesso às contas dos utilizadores.

Esta situação está a preocupar muitos utilizadores do Apple Music, em especial no campo da segurança e privacidade. As listas de reprodução podem ser configuradas como privadas, e serem escondidas da pesquisa e do perfil do utilizador. Até agora, Apple tem mantido o silêncio e não ofereceu ainda qualquer solução ou causa para esta situação.