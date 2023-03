O WhatsApp nasceu como uma app móvel e para dar acesso a mensagens nos smartphones. Rapidamente evoluiu para outras plataformas e hoje é verdadeiramente universal. Assim, é natural que surjam novidades em muitas áreas, como agora o WhatsApp Desktop recebeu. Esta é agora uma app mais rápida e com chamadas melhoradas.

Depois de termos visto esta semana surgir novidades para os grupos no WhatsApp, este serviço da Meta resolveu trazer mais melhorias. Estão já acessíveis para todos no WhatsApp Desktop, prometendo tornar esta versão mais rápida a ser iniciada e com muito melhor desempenho geral.

A nova aplicação para o computador, na versão Windows foi criada com uma interface familiar aos utilizadores do WhatsApp e do Windows. Agora dá também acesso a videochamadas de grupo com até 8 pessoas e chamadas de voz com até 32 pessoas. Prometem não ficar por aqui e estes limites em breve devem ser alargados.

Focada na segurança, o WhatsApp garante ser a maior plataforma a fornecer uma experiência de encriptação ponto a ponto completa. Isso permite a comunicação entre plataformas em telemóveis, computadores, tablets e muito mais. Isto significa que as suas mensagens pessoais, ficheiros e chamadas são sempre encriptadas ponto a ponto em todos os seus dispositivos.

Como resultado das novas funcionalidades em vários dispositivos, focaram-se no feedback e surgiram melhorias. Estas incluem uma ligação mais rápida entre dispositivos e uma melhor sincronização entre os mesmos, bem como novas funcionalidades, como a pré-visualização de links e stickers.

Outra alteração importante que está a ser preparada quer aumentar o número de dispositivos que suportam o WhatsApp. Assim, surgiu uma nova experiência beta do WhatsApp para tablets Android. Em breve vão também lançar uma nova aplicação mais rápida para computadores Mac, atualmente na fase inicial da versão beta.

A nova versão do WhatsApp para Windows está já disponível e pode ser instalada por todos. Assim, tanto a nova versão mais rápida como as chamadas melhoradas estão já acessíveis e a aguardar que os utilizadores as explorem.