E se os AirPods da Apple afinal pudessem suportar música Lossless?

A Apple no início desta semana informou que a sua plataforma Apple Music iria oferecer música com qualidade Lossless, Áudio Espacial com Dolby Atmos. Isto é, som de alta-fidelidade sem que com isso o utilizador pagasse mais. No entanto, os auscultadores AirPods da Apple (assim como os Beats) não estavam elegíveis para reproduzir qualidade HiFi. Tal situação deixou, claramente, os utilizadores destes equipamentos, principalmente dos AirPods Max, um pouco desiludidos.

Como nem sempre as histórias são contadas todas de uma vez, os rumores, que partiram do famoso leaker Jon Prosser, poderão levantar ainda uma esperança para quem tem os AirPods e quer música de alta-fidelidade.

Como explicámos devidamente neste artigo, há uma série de limitações nos auscultadores wireless que impedem os dispositivos de reproduzir em qualidade Lossless.

No entanto, tal como a Sony já o fez, a Apple poderá estar a trabalhar num codec Lossless otimizado para Bluetooth, ou a trabalhar noutro foco!

Lossless nos Airpods? De onde partiu tal rumor?

A Apple ao lançar o Apple Music hi-res Lossless, que será já no próximo mês de junho, deixou indicações que os AirPods o não suportavam. Contudo, estas foram as declarações enviadas por email por um porta-voz da Apple:

“Lossless audio is not supported on AirPods, any model. AirPods Max wired listening mode accepts analog output sources only. AirPods Max currently does not support digital audio formats in wired mode.

Assim, diz claramente que “ATUALMENTE o AirPods Max não suporta formatos de áudio digitais em modo com fios.”

Na terminologia da Apple, Lossless tem qualidade de CD, de reprodução de 16 bits a 44,1 kHz até 24 bits 48 kHz, enquanto Hi-Res Lossless oferece até 24 bits de 192 kHz. Ambos os modelos de auscultadores da Apple apenas usam o codec Bluetooth AAC quando ligados a um iPhone, o que significa que não podem receber a qualidade total dos ficheiros Apple Music Lossless, que serão codificados como ficheiros ALAC (Apple Lossless Audio Codec).

Não há dúvidas que os AirPods Max têm um som excecional – mesmo com AAC por Bluetooth, e ligar com cabo pode tornar a experiência ainda mais rica.

Os rumores lançados por Prosser é de facto a Apple estar a trabalhar num codec que traga suporte Lossless aos AirPods Max, mesmo que seja via cabo. Assim, resta-nos aguardar pelo lançamento do Lossless em junho e perceber se no próximo WWDC 2021 poderá aparecer alguma novidade.

