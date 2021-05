Macrium lança nova versão do seu software de backup: o Reflect 8

A Macrium, uma empresa reconhecida pelas suas soluções de backup de dados, distribuída em Portugal pela WhiteHat, lançou uma nova versão do seu aclamado software Reflect.

A versão 8 já está disponível para utilizadores domésticos e empresariais e contém diversas funcionalidades e atualizações.

Principais novidades do Macrium Reflect 8

O Macrium Reflect permite a criação de imagens e recuperação de sistemas é rápida e sem complicações.

Uma das primeiras novidades que será visível desde logo é o novo tema escuro (dark mode). Se instalar o software de raiz, este tema será ativado automaticamente, mas é sempre possível alternar para o tema claro (light mode). A interface de utilizador, conhecida por Reflect UI, também foi atualizada, tornando mais fácil encontrar as diferentes tarefas de backup e proteção de dados disponíveis no utilitário.

O Reflect 8 não traz só alterações visuais. Existem também muitos melhoramentos. A nova versão expande o suporte para os sistemas de ficheiros ReFS e ExFAT, o que significa que passa a ser compatível com cartões SD e outras unidades de armazenamento flash removível, e permite a utilização de viBoot com VirtualBox, mantendo na mesma a possibilidade de usar Hyper-V.

Estas novidades tornam o Reflect mais acessível para utilizadores domésticos, sem sacrificar nenhuma parte da sua utilidade para profissionais e empresas.

As novas funcionalidades do Reflect 8 incluem redimensionamento de partições automático e backups intra-diários. A primeira função torna uma tarefa que anteriormente podia ser difícil de fazer em algo simples, enquanto a segunda representa a implementação sofisticada de um pedido recorrente dos utilizadores de versões passadas do Reflect.

O Macrium Site Manager também foi atualizado para a versão 8. A aplicação com interface web que permite gerir múltiplas instâncias do Reflect segue com diversas novidades que são particularmente relevantes para utilizadores empresariais:

Sincronização remota para plataformas de armazenamento na cloud, como S3 e Wasabi;

Capacidade de agendar centralizadamente backups intra-diários;

Recuperação de desastre com uma unidade de restauro universal: possibilidade de recuperar todos os computadores de um servidor no Site Manager através de um único dispositivo USB.

Embora a nova versão do Reflect traga consigo muitas novidades, o robusto serviço de apoio ao cliente nas diversas soluções da Macrium mantém-se.

O Reflect 8 já está disponível e pode ser adquirido diretamente no distribuidor em Portugal – WhiteHat.

Macrium Reflect 8