O macOS, fruto de uma aposta clara da Apple, é hoje um dos sistemas mais seguros do mercado. As barreiras de proteção são fortes e dificilmente podem ser ultrapassadas. Agora, e do que foi descoberto, há uma nova ameaça. O conhecido ransomware LockBit está a chegar aos computadores da Apple e a causar estragos.

Por norma, e devido à segurança que a Apple coloca nos seus sistemas operativos, o ransomware ataca o Windows, o Linux ou máquinas virtuais. Esta é um verdadeiro problema para os utilizadores, que assim vêm as suas máquinas e os seus dados bloqueados até que um resgate seja pago.

Se o macOS estava até agora protegido, há notícias de que surgem as primeiras ameaças reais ao sistema da Apple. Falamos do conhecido ransomware LockBit, que surgiu agora em várias amostras, o que revela que estará já a ser testado para infetar esta nova plataforma.

