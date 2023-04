O Nearby Share parece ser agora uma das grandes apostas da Google para o Android. Este sistema para partilha de ficheiros e outras informações cresceu e já ultrapassou as barreiras do sistema operativo móvel, havendo até versão para Windows. Agora, e para ser mais abrangente, surgiu uma versão para o macOS. Venha conhecer o NearDrop.

Nearby Share para macOS? Já existe!

Há muito que se esperava que a Google surgisse com uma solução como o Nearby Share. Este sistema é dedicado à partilha de ficheiros e informação entre os smartphones Android, funcionando de forma muito simples e quase transparente para os utilizadores deste sistema da Google.

A informação recente mostrou também que a versão dedicada ao Windows está disponível e já pronta para ser usada, ainda em testes limitados. Assim, ficou em falta o sistema da Apple, para haver uma solução verdadeiramente universal, ao contrário, por exemplo, do AirDrop.

NearDrop traz este sistema para a Apple

Essa lacuna foi agora resolvida, num projeto pessoal criado por um programador. Este criou o NearDrop, que pretende trazer para o macOS tudo o que o Nearby Share já oferece, superando assim a Google e todos os seus programadores.

Esta solução está já acessível no GitHub e pode ser instalada por todos em qualquer versão recente do macOS. Sendo ainda uma solução a ser desenvolvida, tem alguns pormenores a serem melhorados. Por exemplo, ainda só permite que sejam enviados ficheiros do Android para o macOS.

Enviar ficheiros do Android para o macOS

Há ainda a necessidade de ter os equipamentos na mesma rede Wi-Fi e de ter o macOS visível na rede para todos permanentemente. Estes pormenores devem ser resolvidos em breve e em novas versões as funcionalidades em falta devem surgir.

Esta é uma solução que vem para já trazer algo que estava em falta para o Android e no Nearby Share. O NearDrop garante uma ligação importante entre os smartphones com este sistema e os equipamentos da Apple, simplificando de forma elevada a troca de ficheiros e informação, ainda que apenas num único sentido.