A App Store da Apple tem mostrado que afinal tem falhas e que pode ser explorada pelos programadores para proveito próprio. Acaba por cair assim a sua aura de invulnerabilidade e fica provado que tem problemas como outra qualquer.

Depois de vários casos em que as apps exploram os utilizadores e a própria App Store, surge mais uma situação. Desta vez é uma app que promete muito, mas é apenas um esquema para roubar dinheiro aos utilizadores do iPhone com uma subscrição.

Um novo esquema na App Store da Apple

Há mais uma situação reportada pelo já conhecido Kosta Elftheriou, que se mostra ser perigosa para os utilizadores do iPhone. Falamos da app "AmpME – Speaker & Music Sync", que desde 2018 tem conseguido enganar os seus utilizadores e a própria Apple.

Esta app promete aos utilizadores várias funcionalidades e, na verdade, não cumpre com a maioria delas. Além disso, diz ser gratuita, mas na primeira utilização apresenta ao utilizador um ecrã para subscrição do seu serviço. Este é mais um esquema que existe dentro da App Store.

1. Make a basic app people might be searching for, eg “Volume Booster”: pic.twitter.com/HOKECbFX2l — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) January 10, 2022

Uma subscrição quase impossível de cancelar

Para piorar a situação, mesmo com a oferta de 3 meses do serviço, torna-se quase impossível cancelar a subscrição. O valor cobrado, de 10 dólares, é semanal e vai-se acumulando ao longo do tempo. Ao fim de 1 ano, este valor ultrapassa os 500 dólares.

Para dar um destaque grande à app, os programadores compram avaliações falsas positivas. Isso foi mostrado por Kosta Elftheriou e deixa claro como esta está a ser empurrada para o topo das tabelas.

3. Buy lots of fake reviews on a daily basis (notice the pattern of all these non-sensical reviewer “names”): pic.twitter.com/VtabR80QkP — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) January 10, 2022

A Apple tem deixado passar muitas destas situações

Esta promoção tem funcionado de forma perfeita, levando a loja a dar destaque grande a esta app junto dos utilizadores do iPhone. Além disso, a própria Apple está a ganhar com este negócio, ao receber uma comissão sobre estas subscrições.

A Apple insiste que a App Store é constantemente monitorizada e que este tipo de apps não tem espaço na sua loja. A verdade é que Kosta Elftheriou tem revelado muitas situações destas e em que a gigante de Cupertino acaba por estar a ganhar com as subscrições que os utilizadores não querem ou não conseguem anular.