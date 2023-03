Crise no mercado? Encomendas de ecrãs para iPhone caem 39%

A Apple está a vender menos e as encomendas aos fornecedores de ecrãs para o iPhone caíram 39% em comparação ao período homólogo. Estará o mercado dos smartphones premium a encolher, ou será uma crise global?

Problemas globais afetam a venda do iPhone 14

Um relatório relativo ao fornecedor de ecrãs para a Apple indica que os pedidos de ecrãs para o iPhone 14 diminuíram drasticamente quando comparados ao iPhone 13 no mesmo período.

O ciclo de lançamento do iPhone 14 passou por muita turbulência resultante de problemas iniciais de fornecimento e diminuição da procura em 2023. Apesar disso, os modelos profissionais mais caros estão a impulsionar as vendas à medida que os clientes substituem os seus modelos mais antigos.

De acordo com um relatório da Display Supply Chain Consultants, a série iPhone 14 registou um declínio de 39% nos pedidos de ecrãs relativamente ao iPhone 13 até abril, portanto, no período homólogo. Esta diminuição na procura já se havia sentido no período anterior, com uma descida de 23 pontos percentuais face ao mesmo espaço temporal do ano anterior (pedidos para equipamentos a serem vendidos de março a abril para a série iPhone 14).

O relatório atribui estas quedas a correções de stock da indústria, ventos contrários macroeconómicos, pressões inflacionárias e perda de poder de compra. A perspetiva de procura também permanece fraca, já que a Apple deu indicações que o trimestre de março permanecerá semelhante ao trimestre de dezembro.

Mas os modelos do Apple iPhone 14 estão a vender menos que o iPhone 13?

Os números mostram que o iPhone 14 poderá, nalguns modelos, estar mesmo mais forte, apesar do conjunto de todas as versões estar mais fraco. Segundo o mesmo relatório, os pedidos de ecrãs para o iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max superam os modelos do iPhone 13 Pro em 22% e 23%, respetivamente. Isso deve-se à maior procura numa oferta onde existem trunfos importantes, como, por exemplo, a qualidade de imagem e maior autonomia.

Existe também uma comparação interessante que esteve já em discussão no passado. À pergunta se a Apple fez bem em deixar o modelo mini, como o iPhone 13 mini, para apostar no iPhone 14 Plus, os dados mostram que os ecrãs para o modelo plus mais recente aumentaram 59% em comparação com o iPhone 13 mini. Portanto, neste caso foi uma aposta ganha por parte da Apple.

Pese o facto da Apple ter usado as mesmas estratégias, isto é, lançou uma cor nova e apostou nas vendas no novo ano chinês, a verdade é que este semestre aponta para uma queda generalizada. O mercado em geral dá mostras de estar a arrefecer e a instabilidade económica poderá indiciar que o semestre não será de crescimento.

Resta saber se estes resultados brandos não vão agudizar as receitas destas gigantes ao ponto de serem necessários mais despedimentos.