Conceito do iOS 16 traz Split View e widgets mais funcionais ao iPhone

A Apple estará já a preparar o próximo iOS. Não, não estamos a falar no iOS 15.3, esse está já em fase beta, falamos sim no iOS 16. Todos os anos, mentes criativas tentam adivinhar e, quiçá, influenciar os programadores da Apple com imagens de conceito a ilustrar o que poderia ou deveria trazer o novo iOS.

Apesar do atual sistema operativo do iPhone estar muito bom, há sempre possibilidade de melhorar. Então, o que poderia trazer de novo? Estas são as sugestões, vejam se concordam.

Imagens de conceito do próximo iOS 16 da Apple

Estamos a chegar ao fim de mais uma volta à estrela. Este ano teve uma série de eventos que marcaram os novos planos da Apple e os desafios são agora maiores. Contudo, além do hardware, a empresa tem a responsabilidade de trazer melhor software, a cada versão que disponibiliza.

2022 virá carregado com novos produtos e sistemas operativos. Entre eles veremos o iOS 16, que será apresentado na WWDC 2022, a conferência de programadores da empresa de Cupertino.

Este evento, que deverá continuar em modo não presencial, será apresentado daqui a 6 meses e lá será mostrado o iOS 16. Há quem não consiga esperar e desenvolva as suas próprias ideias, quem sabe, se não serão também as da Apple. Assim, este vídeo que veremos a seguir mostra o iOS 16 com a chegada da funcionalidade Split View ao iPhone, novos widgets e uma nova Central de Controlo, bem como uma atualização no design dos widgets atuais.

Um iOS com mais utilidade no primeiro ecrã

Pelas expectativas, o próximo sistema operativo do iPhone será o mais útil de todos os tempos. Como foi referido, os novos widgets trarão ao primeiro ecrã mais opções, serão aumentadas as tarefas em multitarefas, a tão falada Carteira Crypto integrada no Apple Pay e o modo Always-On-Display com Smart Context (Contexto Inteligente).

Além disso, porque faz falta uma área de gestão rápida e completa, deverá aparecer uma nova Central de Controlo. Como foi já alvo de rumor, o próximo iOS 16 não deverá suportar o iPhone 6S e 6S Plus, pelo que deverá requerer mais desempenho dos SoCs para oferecer um desempenho maior.

As primeiras versões beta começarão a chegar já daqui a alguns meses. Junho será aquele mês que dá uma visão clara sobre tudo o que a Apple irá trazer para as suas máquinas. Para já vão tendo espaço estas imagens de conceito.

Uma das primeiras funções que integra esta visão do autor @Kevin0304_ é o Split View. Sim, já sabemos como poderá funcionar, o iPadOS já o tem e é uma ótima funcionalidade. Contudo, com um ecrã de tamanho diferente, a Apple teria de se adaptar para ser uma opção útil.

Com este modo, o iPhone poderia oferecer aos seus utilizadores um novo salto na produtividade. Assim, com esta novidade seria possível ter duas aplicações abertas em simultâneo, divididas, mas a operar no mesmo ecrã e plano.

Além disso, as melhorias no modo multitarefa permitiriam o lançamento de apps flutuantes que poderiam interagir com outras aplicações abertas em segundo plano. Um grande desafio considerando o tamanho dos ecrãs do iPhone.

Já no que toca à nova Central de Controlo, introduziria elementos horizontais em vez de apenas quadrados que ocupariam toda a largura do ecrã. Também haveria um Contexto Inteligente que forneceria atalhos com base nas recomendações do utilizador, no uso do iOS 16.

Tal como a Central de Controlo, os widgets seriam redesenhados para albergarem mais funcionalidade e interação. Isso permitiria, por exemplo, ter o controlo de reprodução do Apple Music mais acessível, assim como outras operações.

Esta visão que apareceu como imagens de conceito também integra a gestão de criptomoedas através do Apple Pay, bem como um sistema para modificar os ícones do iOS 16 através de pacotes de arte. Desta forma, seria possível recuperar ícones do antigo iOS ou dar uma personalização extra ao dispositivo.

Por fim, um aviso irritante de que a bateria está a ficar fraca é também eliminado, o que deixa de ser uma caixa pop-up que distrai e irrita o utilizador e aparece sob a forma de uma faixa no centro de notificações que permitiria ao utilizador interagir com ela para ativar o modo de poupança de energia.

Em resumo... são ideias interessante e, quem sabe, a Apple já pensou nelas.