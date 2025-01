Como criar atalhos úteis para o seu Apple Watch

Hoje voltamos a um assunto que ocasionalmente aparece para auxiliar os utilizadores do Apple Watch, usar atalhos. Para tal, vamos criar mais um de muitos atalhos úteis para gerir ações a partir do pulso. A dica de hoje é um atalho para começar de imediato o nosso treino favorito.

Por vezes o pequeno ecrã do Apple Watch não tem tudo ali logo "à mão de semear". Como tal, podemos usar os atalhos e o respetivo botão de Ação, para disparar o treino que mais vezes fazemos. Ajudando ali uns segundos no momento de iniciar a atividade.

Claro que podíamos adicionar a aplicação Treino à nossa Smart Stack (Pilha inteligente), mas isso continua a exigir que selecione um exercício da lista. Se fizermos o mesmo exercício regularmente, podemos criar um atalho que iniciará o exercício que queremos com um objetivo aberto ou um objetivo específico definido por nós.

Podemos então iniciar este atalho a partir da aplicação Atalhos, pedir à Siri para o iniciar, utilizar a pilha inteligente, atribuí-lo a uma complicação do mostrador do relógio ou até ao botão de ação num Apple Watch Ultra.

Como criar o atalho para o Apple Watch

Abra a aplicação Atalhos no seu iPhone e toque no ícone “+” (mais) na parte superior do ecrã para criar um novo atalho.

e toque no ícone “+” (mais) na parte superior do ecrã para criar um novo atalho. Toque em “Pesquisar ações”. Escreva “Começar treino” e selecione a ação “Começar o treino” nos resultados.

Na ação, toque na linha do exercício para escolher o que pretende. No nosso caso foi Corrida (ar livre) ;

; Agora toque onde diz Goal (meta) para definir um objetivo específico para o treino.

Agora pode clicar em cima desta janela e defina um nome e um ícone para esta ação.

Toque no ícone “i” na parte inferior do ecrã e certifique-se de que a opção “Mostrar no Apple Watch” está ativada;

Toque em “Concluído” para guardar o atalho;

Por fim veja se o atalho está no seu compêndio, poderá editar o mesmo para o alterar, quem sabe para uma atividade diferente.

Este é um tipo de ação que poderá agora colocar no Apple Watch com gatilho no botão.

Como configurar um Atalho no botão Ação do Apple Watch Ultra

Para configurar este botão para a funcionalidade escolhida, siga estes passos:

No iPhone : Abra a app Watch ; Selecione o seu Apple Watch Ultra na parte superior; Clique em Botão Ação ; Clique em Executar e escolha a opção Atalho .

: Selecionar o Atalho : Após escolher Atalho, verá uma lista de atalhos disponíveis; Escolha o atalho que quer correr (o atalho tem de estar previamente configurado na app Atalhos no iPhone).

:

No Apple Watch : Certifique-se de que o atalho escolhido aparece associado ao Botão Ação; Quando quiser correr o atalho, basta pressionar o Botão Ação.

:

Assim, com apenas um clique no Botão Ação, o seu Atalho estará pronto para facilitar a corrida ou rotina!