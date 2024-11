Como ativar cursor de cabeça no macOS Sequoia 15

O macOS Sequoia, lançado em setembro traz inúmeras funcionalidades dedicadas à área da acessibilidade. A funcionalidade que destacamos hoje já está disponível há várias gerações do sistema, sendo chamada “Cursor de cabeça”, que permite controlar o cursor do rato com movimentos da cabeça. Veja como ativar e usar.

Para que serve o Cursor de cabeça?

Se tiver dificuldade em usar um rato ou trackpad, pode usar o Cursor de cabeça no Mac. Esta tecnologia permite mover o cursor no ecrã usando o movimento da sua cara ou cabeça que é detetado pela câmara incorporada ou ligada ao Mac.

Por exemplo, se mover a cabeça para a esquerda, o cursor move‑se nessa direção no ecrã. Estas funcionalidades estão enquadradas na Acessibilidade. Mas não quer dizer que quem use não tenha total mobilidade, pode é em certas circunstâncias também precisar desta útil opção.

Não, esta funcionalidade não apareceu agora, apenas foi melhorada. Desde há algumas gerações o macOS possui esta funcionalidade de movimentar o ponteiro do rato com a cabeça, o que é bastante útil para quem tem algum tipo de deficiência motora, pois permite controlar uma parte do dispositivo sem ter de interagir diretamente com ele.

Ativar o Cursor de cabeça

Vá ao menu “Apple”, ou entre na App “Definições do Sistema”;

Role a página até “Acessibilidade”;

Clique em “Cursor do rato”;

Ative a opção “Cursor de cabeça”.

A partir deste momento, basta ter a cabeça visível para a câmara do computador, que ao movimentá-la irá mover também o cursor do rato.

Para alterar as definições de Cursor de cabeça, clique no (I) ao lado da chave de ativação, e irá aparecer uma nova janela.

Dentro desta janela aparecerão diversas definições como:

O cursor move-se: Para as extremidades: O utilizador deve movimentar a cabeça para uma das extremidades do ecrã, e quando o utilizador olha diretamente para o ecrã; Relativo à cabeça, ou seja, o cursor move-se independentemente da posição da cabeça.

Velocidade do cursor;

Distância à extremidade: O movimento de cabeça necessário para o movimento do cursor começar;

Usar um manípulo ou expressão facial para pausar, ou retomar: Os manípulos são dispositivos externos que se ligam ao dispositivo e que facilitam a interação de pessoas com deficiência motora. Abaixo estará um exemplo. Pode configurar as definições clicando no (i) ao lado da chave de ativação.

Usar manípulo ou expressão facial para recalibrar: Pode alterar as definições clicando no (i) ao lado da chave de ativação.

Esta é mais uma fantástica ferramenta que irá permitir uma maior liberdade de utilização a pessoas com limitações ou até a pessoas que não têm qualquer limitação física, mas, em certos cenários, este tipo de ferramentas são uma excelente forma de interagir com o computador.

Há uns anos, poucos, este tipo de mecanismos custava milhares de euros e não vinham implementados, gratuitamente, como a Apple atualmente os disponibiliza.

Este artigo foi desenvolvido pelo nosso leitor João Pimpão.

