17 anos depois, a “música mais misteriosa da Internet” foi identificada

As redes sociais conseguiram identificar aquela que ficou conhecida como a "música mais misteriosa da Internet", depois de 17 anos de pesquisa. Nem a banda sabia da quantidade de fãs que a sua obra reunia online.

A história remonta aos anos 80, quando o jovem alemão Darius S. gravou uma canção desconhecida da rádio numa cassete. Na altura, aquando da gravação, não identificou nem o artista, nem o título.

Mais tarde, o jovem e a sua irmã fizeram upload da música que tinham digitalizado depois da gravação. Contudo, os autores e o título permaneceram uma incógnita.

Em 2007, a irmã do rapaz recorreu a um fórum e desafiou a Internet a encontrar a informação que faltava sobre aquela e outras músicas, reunidas nas cassetes do irmão.

No início, havia muitas canções desconhecidas nas cassetes do meu irmão. A maior parte delas era desvendada em poucos dias ou semanas, porque muitos DJ de rádio costumavam tocar as suas canções favoritas mais do que uma vez. Quando a canção em questão voltava a ser transmitida, o meu irmão conseguia, na maior parte das vezes, saber a banda e o título.

Explicou a u/bluuely, no Reddit.

No sentido de descobrir a origem da canção, em 2019, a jovem contactou um locutor da NDR, a estação de rádio pública alemã, na qual se pensa que a canção foi transmitida pela primeira vez. Contudo, sem sucesso.

No mesmo ano, um estudante encontrou a gravação e partilhou-a no YouTube e em comunidades no Reddit, reacendendo o interesse pela sua origem.

Internet uniu-se e despertou uma banda adormecida

No início desta semana, após largos anos de pesquisa, o utilizador marijin1412 disse ter resolvido o mistério: a música chama-se "Subways of Your Mind" e é de uma banda alemã pouco conhecida, de nome FEX.

Após procurar em vários jornais da década de 1980, o utilizador explica que encontrou uma fotografia da banda, na qual reconheceu um dos integrantes, que já tinha pertencido a outra banda, a Phret.

Posteriormente, entrou em contacto com o músico alemão, que confirmou a autoria da música.

Ao jornal alemão Spiegel, Michael Hädrich, que pertenceu aos Phret e ainda é músico, revelou que esta foi a primeira vez que se apercebeu do interesse em torno da canção.

Achei incrível que alguém se interessasse pela música de uma banda que só fez sucesso regionalmente, se é que fez, e isso foi há mais de 40 anos.

Segundo a imprensa, os membros da FEX estão a considerar reunir-se para relançar a música e, eventualmente, realizar alguns concertos.

Ouça a "música mais misteriosa da Internet" aqui: