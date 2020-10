Atualização do Spotify adiciona widgets no ecrã inicial do iOS 14

Uma das novidades no iOS 14 é a abertura a mais software de terceiros para colocar as suas aplicações no ecrã principal do iPhone e iPad. Para os utilizadores do Spotify a atualização para a última versão vem trazer essa mesma funcionalidade. Apesar de já se falar há uns dias, agora saiu do estado de teste e está disponível a qualquer utilizador.

Este widget vem trazer um nível de acesso mais interessante, além disso, coloca a app de música por streaming ao nível do Apple Music neste local. Vamos então ver as novidades.

Widget Spotify no iOS 14

O Spotify começou a lançar uma atualização para a sua app dedicada ao iPhone que adiciona no ecrã o widget. Esta “moda” parece estar cada vez mais participada pelas empresas que têm aplicações no sistema operativo móvel da Apple. Assim, após o lançamento do iOS 14 e das suas “liberdades”, já se pode ter o Spotify à distância de um clique.

Conforme temos vindo a perceber, muitos programadores foram rápidos a lançar uma atualização para a sua app que permite adicionar suporte a widgets. Quase um mês após o lançamento público do iOS 14, o Spotify também atualizou o seu software e lançou-o agora publicamente, após ter andado em testes na versão beta.

Assim, a partir de agora, o Spotify oferece dois tipos diferentes de widgets para usar livremente. Apesar de serem simples, estes irão fornecer um com acesso rápido à sua biblioteca de música, podcast, álbum ou artista. Aliás, o que estiver a ouvir, irá lá parar.

O widget está disponível num design pequeno e médio. O único destaque do widget é que o fundo mudará de cor dependendo da arte do álbum do último álbum / artista / podcast que o utilizador está a ouvir, conforme mostram as imagens.

Descarregue o Spotify para o seu iPhone