Atalho do iPhone para ativar/desativar os Serviços de localização

Este é um guia que tem como objetivo ensinar a colocar no ecrã principal do iPhone ou iPad, um atalho para irmos diretamente à opção ligar ou desligar os Serviços de localização. Será que a app atalhos permite links para o interior do iOS?

A aplicação Atalhos está cada vez mais poderosa, à medida que a Apple a capacita com mais funções. Vemos, por exemplo, no iOS 16.4 a empresa de Cupertino a testar vários novos atalhos e funcionalidades de automatização.

Nesse seguimento, um leitor deixou uma dica: porque não criar um atalho no ecrã frontal para ser mais fácil "ligar e desligar o GPS".

Desafio aceite e pelo que se poderá ver, a Apple realmente fez uma app de Atalhos muito poderosa o que traz ao iOS uma sem número de novas formas de gerir as funcionalidades.

Criar atalho para os Serviços de localização

Os passos são simples e o truque é adicionar o caminho para a opção. Quem diz esta opção diz dezenas de outras, como podemos ver aqui.

O método é como temos feito, em vez de um comando, inserimos um endereço. Vamos ver então os passos:

Abrir a app Atalhos;

Clicar no canto superior direito no sinal de mais (+);

(+); Clicar no botão Adicionar ação;

Na pesquisa procurar por URL;

Na lista escolher a opção URL e dentro clicar em cima da opção Abrir URL;

Na primeira secção, onde aparecerá como exemplo o endereço da Apple, colar o seguinte endereço: prefs:root=Privacy&Security&path=LOCATION

Agora podem testar clicando na barra de rodapé no ícone Play;

Feito o teste e estando tudo a funcionar, clicar no ícone de partilha na barra de rodapé;

na barra de rodapé; Escolher a opção Ecrã principal e depois escolher o nome para o Atalho.

Feito isto, ao clicar neste atalho abrirá de imediato a opção para ativar ou desativar os Serviços de localização.