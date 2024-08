Apple volta a ser enganada e apps falsas de streaming voltam a ser aprovadas na App Store

A Apple tem regras rígidas que os programadores precisam de seguir para terem as suas apps aprovadas e disponíveis na App Store. No entanto, e ainda que não seja frequente, alguns programadores enganam a Apple para que as suas apps sejam aprovadas, mesmo violando algumas das regras. Isso aconteceu agora, com apps falsas de streaming driblar a Apple e a voltar mesmo depois de terem sido expulsas da App Store.

Apple volta a ser enganada por alguns programadores

Este não é um caso normal dentro do universo da Apple, mas um programador parece estar a conseguir enganar a empresa de forma recorrente, com uma aplicação de streaming pirata. A Apple resolveu o problema e removeu várias aplicações de streaming piratas da App Store, mas conseguiram que aprovasse não apenas uma, mas várias aplicações piratas de streaming.

As aplicações são chamadas de “Collect Cards” e foram publicadas por diferentes programadores. Notavelmente, estas aplicações têm as mesmas características, e a descrição e as capturas de ecrã da aplicação mostram uma interface simples, sem destacar nada relacionado com streaming de filmes ou programas de TV.

No entanto, e após instalar e abrir a aplicação, esta irá mostrar um catálogo de filmes e programas de diferentes serviços de streaming. Aqui estão incluídos a Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max e até Apple TV+. Estas aplicações enganaram a App Store Review aplicando uma restrição geográfica, ocultando as suas funções e recursos reais para os utilizadores nos EUA.

Apps falsas de streaming voltam a ser aprovadas na App Store

A partir de agora, a Apple retirou várias aplicações de streaming piratas listadas na App Store, que permitem transmitir os filmes e programas mais recentes de plataformas de streaming populares nos seus iPhones e iPads. Estas aplicações estavam disponíveis em muitos países e tinham ótimas avaliações, por razões óbvias.

Anteriormente, uma aplicação semelhante chamada “Collect Cards: Store box”, entretanto removida, estava disponível na App Store. Curiosamente, a aplicação alcançou o segundo lugar entre as aplicações mais descarregadas da App Store no Brasil. Falando da situação atual, as aplicações piratas de streaming acabaram também por ser removidas da App Store.

Esta não é, naturalmente, uma situação normal dentro do universo da Apple e da App Store. As regras aplicadas são sempre validadas e até surgem muitas vezes queixas devido ao excesso de zelo da equipa que avalia estas apps. Apesar do cuidado da empresa, os programadores estão mais criativos e conseguem assim encontrar formas de contornar as regras.