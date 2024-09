Apple Vision Pro 2 com chip M5 e preço mais baixo poderão ser lançados em 2025

Não se vislumbra uma grande novidade, no que respeita a dispositivos de consumo, para os próximos anos. Contudo, espera-se sim uma maior evolução dos que já existem. Como será o futuro com um gadget de computação espacial, realidade virtual e inteligência artificial? Poderemos ver isso nos Apple Vision Pro 2 já em 2025?

Os óculos de realidade virtual/aumentada estão na moda?

Poderão não estar ainda na moda, mas já são uma tendência para os próximos tempos. A Meta está empenhadíssima, nos seus Orion, óculos com os quais quer substituir os telemóveis.

Portanto, a Apple, que já lançou um modelo neste segmento, poderá também ajustar a sua oferta.

Segundo alguns analistas, espera-se que os Apple Vision Pro 2 cheguem no final de 2025. Pelo menos, é o que acredita Ming-Chi Kuo. Num artigo publicado no Medium, o analista tecnológico diz que Cupertino está a preparar a produção em massa deste dispositivo no segundo semestre do próximo ano.

A principal mudança deste computador espacial será uma atualização do processador, do chip M2 para o não anunciado SoC M5. Kuo afirma que isto irá “melhorar significativamente o poder de computação e garantir a melhor experiência de utilização do Apple Intelligence”.

No entanto, o analista observa que o exterior do dispositivo não vai mudar muito. Ainda assim, isso “deve ajudar a reduzir custos e pontos de preço”.

Recentemente, rumores revelaram que a Apple planeia introduzir uma versão mais barata dos Apple Vision Pro com um ecrã de menor resolução. Mesmo assim, parece que este modelo não será lançado nos próximos dois ou três anos.

O que virá de melhorias nos Apple Vision Pro 2

Relativamente ao Apple Vision Pro 2, Ming-Chi Kuo afirma que o “maior desafio de design do Vision Pro é o facto de a interface homem-máquina ter de ser mais intuitiva” e que o novo processador M5 irá melhorar significativamente as funcionalidades de IA generativa.

Mesmo que a Apple não altere o preço deste computador espacial, espera-se que vejamos já “reduções de custo e preço, peso e melhorias na duração da bateria acabarão por acontecer”.

O analista considera que a Apple Intelligence será fundamental para este M5 Apple Vision Pro, que pode integrar “algo como o Sora da OpenAI” para “elevar a experiência do utilizador do dispositivo montado na cabeça a níveis inimagináveis”. O impacto dos modelos de IA de texto para vídeo na experiência do dispositivo com ecrã montado na cabeça será provavelmente mais impressionante do que na eletrónica de consumo convencional existente.

Outros rumores esperavam anteriormente que uma nova iteração dos Apple Vision Pro estivesse disponível daqui a alguns anos. No entanto, se a principal alteração for uma atualização do processador, a Apple poderá lançar uma segunda geração mais rapidamente do que o previsto.