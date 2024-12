Apple vem a tribunal defender a Google e ajudar a manter o Chrome

O caso que o DOJ dos EUA instaurou contra a Google procura fazer com que esta venda o Chrome. Este tomou agora um novo rumo muito interessante. A Apple decidiu intervir para defender a Google, ou pelo menos o acordo feito por estas duas empresas, porque acredita que esta é incapaz de defender adequadamente os seus interesses.

Trata-se especificamente do acordo entre a Google e a Apple, onde o primeiro paga milhares de milhões de dólares todos os anos. Isto leva a que o seu motor de pesquisa seja a escolha padrão nas aplicações da Apple. Em 2022, foi revelado que a Google pagou à Apple 20 mil milhões de dólares para se manter como o padrão no Safari.

Este acordo é bastante lucrativo para a Apple. Tudo o que tem de fazer é definir o motor de pesquisa mais popular da Internet como padrão no seu browser. Embora a Google tenha de pagar muito dinheiro pelo privilégio, vale claramente a pena o investimento se continuar a fazê-lo. O DOJ argumenta que este acordo, além de outras práticas da Google, são anticoncorrenciais.

A Apple defende que a Google estará demasiado ocupada a defender outros aspetos maiores do seu negócio para prestar muita atenção a este acordo durante o julgamento. Como tal, a empresa tem planos para trazer as suas próprias testemunhas a tribunal, provavelmente argumentando que o negócio foi uma decisão comercial independente.

A Google descarta atualmente vários compromissos, como concordar em dividir os motores de pesquisa entre o iPhone e o iPad. A empresa quer também que os tribunais reduzam a proibição deste acordo de 10 anos para apenas três, citando o crescimento extremamente rápido da indústria tecnológica.

Este caso anticoncorrênca é enorme e procura fazer com que a Google não só venda o Chrome, mas também altere outros aspetos do seu motor de pesquisa e modelo de negócio. Havia planos para forçar a Google a vender também o Android, mas as autoridades consideraram isso demasiado agressivo. Também será proibida de entrar novamente no mercado dos browsers após vender o Chrome.

A decisão da Apple de defender a Google dificilmente é resultado da proximidade entre as duas empresas. Tem tudo a perder se este acordo for desmantelado, porque provavelmente manterá o Google como motor de pesquisa padrão de qualquer forma.