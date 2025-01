Apple revela dados de adoção do iOS 18. Como está o cenário no iPhone?

A Apple marcou um momento importante quando lançou o iOS 18. Foi com essa versão que a IA da Apple chegou e que muitos utilizadores tiveram acesso à Apple Intelligence. Agora, meses após ter sido lançada, surgem os primeiros números de adoção desta versão do iOS e do iPadOS. Como será que está o cenário no iPhone e no iPad?

Apple revela dados de adoção do iOS 18

O mais recente sistema operativo da Apple, o iOS 18, parece ter sido rapidamente adotado pelos utilizadores do iPhone quatro meses após o seu lançamento. Conforme os dados mais recentes partilhados pela empresa, 76% dos iPhones lançados nos últimos quatro anos utilizam o iOS 18.

Considerando todos os iPhones, a taxa de utilização do iOS 18 chega aos 68 por cento. Isto significa um aumento de 2% em comparação com a atualização do iOS 17 no mesmo período do ano passado. Aqui fica também patente a adoção que a IA da Apple, o Apple Intelligence, acaba por ter, ainda que esteja fora da Europa.

É claro que, dado o histórico da Apple de partilha rápida de atualizações de software, não é surpresa que o iOS 18 tenha sido adotado tão rapidamente. É possível dizer que as atualizações anteriores do iOS atingiram geralmente uma taxa de utilização de cerca de 90% em junho.

Há mais informação para lá do iPhone

Os utilizadores do iPad, por outro lado, adotaram a atualização de forma mais lenta. Dados da Apple revelaram que apenas 63 por cento dos iPads lançados nos últimos quatro anos possuem iPadOS 18. Quando todos os dispositivos iPad são avaliados, esta taxa desce para 53%.

Apesar desta diferença, a Apple continua a trabalhar em novas funcionalidades e melhorias. A atualização do iOS 18.3, que irá melhorar ainda mais as funcionalidades oferecidas na primeira versão, está prevista chegar na próxima semana.

A Apple continuava geralmente a manter disponível a versão anterior durante algum tempo após lançar uma nova versão do iOS. Desta forma, os utilizadores poderão reverter para a versão antiga em caso de erros ou incompatibilidades que possam surgir na nova versão. No entanto, este processo terminou para o iOS 17.