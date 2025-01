Fatura com NIF: Esteja alerta! As plataformas de streaming não o fazem

Em Portugal, a emissão de faturas com Número de Identificação Fiscal (NIF) é obrigatória para transações comerciais. Este procedimento visa garantir a transparência fiscal, permitindo aos consumidores beneficiar de deduções no IRS. No entanto, quando toca a serviços digitais internacionais, como os prestados pela Netflix, pelo Spotify e outros similares, a história é diferente. Estas plataformas não emitem faturas com NIF, pelo menos em Portugal, o que levanta questões de equidade fiscal e que podem prejudicar o consumidor.

As empresas nacionais enfrentam uma rigorosa fiscalização para garantir o cumprimento das obrigações fiscais. Sempre que solicitado, devem emitir uma fatura contendo o NIF do cliente, respeitando as normas estipuladas pela Autoridade Tributária (AT).

Contudo, as plataformas internacionais operam sob um regime diferente. Serviços digitais prestados a consumidores finais são regulados pelo regime do One Stop Shop (OSS), que centraliza as obrigações de IVA na União Europeia.

Isto significa que plataformas como a Netflix, com sede na Holanda, seguem as regras fiscais holandesas, não sendo obrigadas a emitir faturas com NIF português.

Esta disparidade coloca os consumidores nacionais em desvantagem, uma vez que despesas com serviços de streaming não podem ser deduzidas no IRS, mas o IVA continua a entrar nos cofres das autoridades respetivas.

Além disso, esta prática pode desencorajar os consumidores de optar por serviços internacionais, favorecendo uma escolha local que cumpra as normas fiscais ou mesmo, em casos extremos, levar a optar por serviços alternativos menos legais. No entanto, a falta de alternativas competitivas no mercado nacional de streaming limita esta opção.

Sem a possibilidade de solicitar faturas com NIF, os consumidores portugueses são diretamente prejudicados. Despesas com serviços de streaming, que podem totalizar centenas de euros anuais, ficam fora das deduções fiscais previstas para Despesas Gerais Familiares. Este é um contraste gritante com as despesas realizadas em território nacional, que permitem deduções, desde que a fatura contenha o NIF.

O regime OSS e as plataformas de Streaming

O One Stop Shop (OSS) foi introduzido para simplificar o pagamento do IVA na União Europeia. Este sistema permite que empresas internacionais declarem o IVA de todas as vendas realizadas na UE através de um único portal no país onde estão registadas. Embora esta simplificação seja benéfica para as empresas, cria desafios para os consumidores, que não recebem faturas com NIF e, portanto, não conseguem beneficiar de deduções fiscais.

Por outro lado, as autoridades fiscais argumentam que Portugal beneficia do regime OSS, uma vez que o IVA é arrecadado com base no país do consumidor. Ainda assim, esta solução não resolve a questão da equidade fiscal para os contribuintes individuais.