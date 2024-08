Apple prepara investimento multimilionário na OpenAI

A parceria entre a Apple e a OpenAI poderá expandir-se para além da integração do ChatGPT na Siri. A empresa sediada em Cupertino está em conversações com a startup de Inteligência Artificial (IA) para se juntar como investidor na sua próxima ronda de financiamento.

Poderá a Apple salvar a OpenAI?

De acordo com um novo relatório do The Wall Street Journal, a OpenAI, apesar de ser uma referência indiscutível no segmento da IA generativa, tem despesas tão elevadas que os analistas acreditam que pode acabar por falir em menos de um ano.

A nova ronda de financiamento elevaria a avaliação da OpenAI para mais de 100 mil milhões de dólares, como foi explicado. E embora não tenham sido mencionados montantes específicos, a Apple juntar-se-á à Microsoft e à Thrive Capital como um dos principais financiadores. A Bloomberg informa que a NVIDIA também faz parte das negociações.

A Thrive Capital lideraria a nova ronda de financiamento da OpenAI com cerca de mil milhões de dólares. A Microsoft já deu cerca de 13 mil milhões de dólares à empresa de Sam Altman nos últimos dois anos. Quanto à Apple, a fonte menciona que o possível valor ainda não foi divulgado. No entanto, é lógico que será um número bastante elevado.

As empresas continuam em negociações

O facto de a Apple poder vir a participar como investidora na próxima ronda de financiamento da OpenAI não constitui grande surpresa. As duas empresas formaram uma das parcerias mais faladas do ano, após o anúncio da integração do ChatGPT com a Siri como parte das melhorias que estão a chegar ao iOS, iPadOS e macOS com a Apple Intelligence.

O curioso do acordo entre as partes é que a Apple não estava a pagar um cêntimo à OpenAI para incorporar o chatbot nos seus dispositivos, nem o contrário. As duas empresas terão entendido que, apesar de não haver qualquer troca financeira entre as partes, estavam a formar uma dupla estratégica sem paralelo.

O investimento na criadora do ChatGPT também permitiria à empresa de Tim Cook ter uma relação mais próxima com ela.

Veremos se o relatório do The Wall Street Journal se confirma. Se assim for, a OpenAI terá a garantia do impulso económico da empresa com a maior avaliação de mercado do mundo. Recorde-se que, atualmente, a Apple tem uma capitalização bolsista de cerca de 3,5 biliões de dólares.

