As muitas ofertas que existem no mercado dos smartphones cria um cenário de grandes disparidades nas marcas e nas suas ofertas. Não há um cenário de equilíbrio entre os diferentes players, quer no que toca às vendas e nem sequer no que toca aos lucros.

Uma nova análise ao mercado, que não está a ter momentos muito positivos, veio reforçar algo que há vários anos é possível ver. A Apple está a perder quota de mercado mercado mas é de longe a que mais lucra neste universo.

Há vários anos que as vendas de smartphones são dominadas por uma única marca. A Samsung conquistou esta posição de topo e tem conseguido manter-se de forma firme, mesmo com ataques fortes de alguma concorrência que tem conseguido crescer de forma única.

Samsung é a marca com maior venda

É com uma oferta variada, e que atinge várias categorias, que estas marcas têm conseguido aumentar as suas vendas. A Samsung foi a primeira das primeiras a seguir este modelo e a confirmar que será dos mais eficientes.

Na terceira posição temos a Apple, que com uma linha muito bem definida e a apostar quase exclusivamente nos utilizadores mais abastados. Já esteve mais acima desta lista, mas foi ultrapassada, provavelmente por ter ofertas com mercados muito bem definidos e dirigidos.

Apple é quem mais lucra nos smartphones

Se o cenário anterior é real e focado nas vendas, a realidade no campo dos lucros. Aqui a Apple domina de forma isolada e deixando a concorrência muito longe. Consegue puxar a si 75% dos lucros, algo enorme, ainda para mais numa empresa responsável por apenas 14% das vendas.

A dar ainda mais destaque a esta posição única está a diferença para o fabricante seguinte. A separar a Apple da Samsung, a segunda marca que mais lucra, estão 62 pontos percentuais. A restante concorrência segue igual e toda muito perto.

Esta é a prova de que não é preciso vender muito para ter bons resultados financeiros. A razão é o preço a que a Apple vende os iPhone e o seu valor elevado. Mesmo vendendo menos, consegue compensar a diferença por esse ponto.