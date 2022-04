A Apple trouxe o App Tracking Transparency com o iOS 14.5, querendo dar uma maior capacidade aos utilizadores do iPhone de se protegerem e aos seus dados. Na verdade, o ATT tem estado debaixo de fogo, com algumas provas de pouco interesse.

Um novo estudo apresentado agora vem novamente retirar credibilidade a esta funcionalidade do iOS. Mesmo com todas as regras impostas pela Apple, há apps que continuam a seguir os utilizadores e a retirar dados do iPhone.

ATT está a ser contornado no iOS

A utilização do App Tracking Transparency veio criar barreiras certamente muito interessantes e importantes para as grandes empresas. Os dados dos utilizadores estão protegidos e cabe a estes decidirem que apps lhes podem aceder e de que forma o fazem.

Esta seria uma boa ideia, mas, na verdade, parece estar a ser facilmente contornada por muitas apps que existem para o iOS. Um novo estudo revelou que mesmo com as medidas da Apple há apps que conseguem continuar a recolher dados dos utilizadores do iPhone.

Apps do iPhone conseguem retirar dados

Os investigadores analisaram nove apps do iOS que usam código alojado em servidores externos para gerar um identificador de utilizador, mesmo com a recolha de informação bloqueada. Este código parece ser fornecido por uma subsidiária da empresa chinesa Alibaba, e consegue seguir esse identificador em apps.

Como resultado, e com esse identificador, as empresas de publicidade ainda podem direcionar conteúdo para um utilizador específico. Desta forma, o App Tracking Transparency da Apple, presente no iOS, é facilmente contornado e deixa de fazer sentido.

Estudo avaliou as apps do sistema da Apple

No total, este estudo comparou 1.759 apps, antes e depois da chegada do App Tracking Transparency com o iOS 14.5. Embora um quarto dessas apps afirme que não recolhem dados do utilizador, 80% destas tem ainda presente pelo menos uma biblioteca dedicada a seguir os utilizadores do iPhone.

Este estudo e estas conclusões voltam a mostras que esta medida da Apple parece estar a conseguir ser contornada. Era algo que se esperava que acontecesse certamente no futuro, dada a importância que estes dados têm e o valor que geram a estar do lado das empresas de publicidade.