Apple lançou o watchOS 8.4.1 para Apple Watch Series 4 e seguintes

Num lançamento lacónico, sem grandes informações, a Apple disponibilizou uma nova atualização do watchOS para o Apple Watch Series 4 e seguintes. Esta é uma "novidade" que não se estaria à espera, mais ainda depois de na semana passada a empresa ter lançado o watchOS 8.4.

Assim, se tem um smartwatch da Apple que esteja dentro das versões a atualizar, vá a Watch, Geral, Atualização de software e instale o que lhe vai aparecer.

watchOS 8.4.1 para as séries 4 em diante

Foi há algumas horas que a empresa de Cupertino lançou uma nova versão do seu sistema operativo dedicado aos smartwatches da empresa. Não está claro o que muda exatamente com a atualização, mas as notas de lançamento dizem que o watchOS 8.4.1 vem para corrigir bugs que afetam apenas o Apple Watch Series 4 e posterior.

Embora o Apple Watch Series 3 também suporte watchOS 8, parece que a atualização de hoje não foi disponibilizada para ele.

Conforme referimos aqui, no lançamento do watchOS 8.4, que aconteceu no passado dia 26 de janeiro, a versão corrigiu um bug que impedia que o Apple Watch fosse recarregado com alguns carregadores de terceiros.

Além desta versão, na área de testes para programadores, a versão já disponível é a watchOS 8.5 beta, que saiu aquando do lançamento da também beta iOS 15.4 beta. Contudo, também não há novos recursos notáveis ​​na atualização beta do relógio.

