Apple lançou o iOS 16.2 beta 4 para programadores com pequenos novos detalhes

A Apple está a aperfeiçoar o iOS 16.2 que deverá lançar a público no final deste mês. A cada versão a empresa tem trazido melhoramentos e novidades em várias áreas. Esta versão além de limar algumas arestas do que havia lançado, trouxe também uma pequena novidade nas notificações mais antigas e como são geridas no ecrã bloqueado.

Se está habilitado a instalar esta versão, então poderá já testar o que o iPhone terá de novo.

Após o lançamento do iOS 16.1.2 para utilizadores do iPhone nesta quarta-feira, a Apple lançou o iOS 16.2 beta 4 para programadores.

Além disso, a empresa lançou também as betas para watchOS 9.2, tvOS 16.2 e macOS Ventura 13.1.

O que há de novo no iOS 16.2 beta

iOS 16.2 e iPadOS 16.2 incluem algumas alterações notáveis. A aplicação de colaboração Freeform está agora disponível para utilizadores de iPad, iPhone, e Mac. Há também alterações à aplicação Casa, atualizações à aplicação Meteorologia, e muito mais.

Aqui está um resumo de tudo o que descobrimos até agora:

iOS 16.2 beta Forma livre é a nova app de produtividade para desenvolver ideias e colaborar. É ideal para tirar notas, partilhar ficheiros e inserir documentos, vídeo, áudio e ligações para páginas web. App Casa ganha mais organização O iOS 16.2 beta 3 melhorou a nova arquitetura na aplicação Casa para uma experiência mais fiável. Um dos principais destaques do iOS 16 é a aplicação Casa redesenhada, que faz parte dos esforços da Apple para impulsionar o HomeKit e o novo padrão Matter para dispositivos domésticos inteligentes. Agora com o iOS 16.2 beta 3, a empresa continua a melhorar a nova arquitetura prometida na aplicação Casa, que se espera que torne a experiência mais fiável para os utilizadores. SOS acionado por engano? Com esta nova versão beta, o iOS 16.2 permite que os utilizadores informem à Apple quando o SOS de emergência é acionado involuntariamente. A beta 3 agora solicita feedback dos utilizadores quando eles cancelam o modo SOS de emergência. O sistema mostra uma notificação que abre o Feedback Assistant para enviar dados à Apple sobre o que aconteceu naquele momento. Ativou intencionalmente o SOS de emergência no seu iPhone? Pode-se ler na mensagem. Com a funcionalidade SOS emergência, o utilizador do iPhone ou Apple Watch pode pedir ajuda e avisar os seus contactos de emergência de forma rápida e fácil. Assim, quando efetua uma chamada com a funcionalidade de SOS, o iPhone liga automaticamente ao número de emergência local (112). Também pode adicionar contactos de emergência. Quando uma chamada de emergência termina, o iPhone envia uma mensagem de texto aos seus contactos de emergência para os avisar, a menos que cancele esta opção. O iPhone envia a sua localização atual e, durante um determinado período de tempo após ter ativado o modo SOS, os seus contactos de emergência recebem atualizações sempre que a sua localização mudar. Ecrãs Always-On do iPhone 14 Pro pode ser todo negro no iOS 16.2 Esta nova opção pode ser encontrada na aplicação Definições > Ecrã e brilho. Dentro deste menu encontraremos o menu Always On Display. Agora aqui existem 3 opções. A primeira é para ativar e desativar o Always On Display, depois as outras duas, uma mostra o Wallpaper (Show Wallpaper) e a outra mostra notificações (Show Notifications). Ora, na verdade, é uma opção há muito pedida. Deixar o ecrã negro, como muitos pediram logo após o lançamento desta funcionalidade no iPhone 14 Pro. Fica muito mais interessante, no nosso ponto de vista, e com menos luminosidade para este ecrã do iPhone 14 Pro e Pro Max em "repouso".

tvOS traz mais interação com a Siri Apesar de não ser uma funcionalidade que esteja disponível em Portugal, esta não deixa de ser uma novidade. Como tal, fica registado que a nova versão do tvOS 16.2 beta traz reconhecimento de voz multiutilizador para a Siri na Apple TV. Que mais haverá? Para utilizadores do iPad, o iPadOS 16.2 permite suporte para um ecrã externa com Stage Manager. No entanto, não está claro neste momento se esta atualização estará disponível ao público. Ainda há alguns novos recursos anunciados inicialmente pela Apple na WWDC. Isso inclui atualizações no SharePlay, alterações contínuas no Stage Manager, SOS de emergência via satélite para iPhone 14 e iPhone 14 Pro... entre outras coisas.

Notificações mais antigas já não estão mais escondidas na Central de Notificações no iOS 16.2 Beta 4

Numa pequena, mas significativa mudança na forma como a Central de Notificação funciona no iOS 16.2 beta mais recente, as notificações mais antigas agora são mostradas por padrão sem a necessidade de deslizar para cima.

Na versão atual, bem como nas versões anteriores do iOS 16, os utilizadores não veem automaticamente as notificações mais antigas na Central de Notificações como no iOS 15 e, em vez disso, devem deslizar manualmente para cima a partir do meio para revelá-las, se houver.

Por outras palavras, se uma nova notificação é recebida e o utilizador desbloqueia e bloqueia o iPhone sem interagir com ela, o iOS trata-a como uma notificação antiga e a envia para a Central de Notificações, onde fica oculta, o que alguns utilizadores dizem que geralmente resulta em notificações importantes sendo perdidas.

Observe que no iOS 16.2 beta 4, o ecrã de bloqueio ainda oculta as notificações mais antigas, a menos que o utilizador deslize para cima a partir do meio do ecrã. A alteração para mostrar notificações mais antigas por predefinição só se aplica à Central de Notificações, que pode ser puxada para baixo com um deslizar de cima para baixo no ecrã quando o ‌iPhone‌ for desbloqueado.

Não se sabe se a alteração chegará ou não ao lançamento oficial do iOS 16.2, previsto para o final deste mês, mas, se isso acontecer, muitos utilizadores receberão o novo comportamento como uma melhoria na maneira como o iOS lida com as notificações mais antigas.