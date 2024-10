Apple lança watchOS 11.0.1 para resolver problema da bateria

Depois do lançamento dos novos produtos, a Apple viu-se obrigada a lançar já duas atualizações para correções de problemas nos mesmo. Primeiro foi para o iPhone, com o lançamento do iOS 18.0.1 e recentemente para o Apple Watch com o lançamento do watchOS 11.0.1.

A Apple lançou o watchOS 11.0.1, uma pequena atualização para o sistema operativo watchOS 11 que foi lançado em setembro. O watchOS 11.0.1 chega três semanas após a Apple lançar o watchOS 11. De acordo com as informações da própria Apple, o watchOS 11.0.1 corrige alguns bugs no Apple Watch.

Esta atualização vem corrigir um problema que poderia fazer com que a app Music deixasse de funcionar. Além disto, mais crítico, esta atualização corrige um bug de programação que fazia com que a bateria descarregasse mais rápido do que o normal.

À semelhança do iPhone, há também uma correção para um bug que poderia fazer com que o ecrã sensível ao toque não respondesse nos modelos mais recentes do Apple Watch. Fica também resolvido um bug que poderia causar reinicializações inesperadas.

Em resumo: bugs resolvidos por esta atualização do watchOS