Apple lançou o iOS 18.0.1 para corrigir problemas que afetavam o iPhone 16

Nas últimas horas a Apple tem estado muito ativa. A criadora do iPhone 16 lançou uma atualização importante no seu sistema, o iOS 18.0.1, dedicada a corrigir falhas graves. Estas impediam a correta utilização dos smartphones, em especial do novo iPhone 16. Todos os problemas estão agora corrigidos.

A Apple lançou o iOS 18.0.1, a primeira atualização oficial do iOS 18. A nova atualização centra-se na resolução de bugs importantes que afetam a série iPhone 16 em particular. O problema do ecrã táctil não responder em determinadas situações nos modelos iPhone 16 e iPhone 16 Pro foi corrigido com esta atualização.

Com o iOS 18.0.1, o problema de congelar, encontrado ao gravar vídeo com o HDR desligado em resolução 4K no modo de câmara Ultra Wide do iPhone 16 Pro, foi tratado. Esta destaca-se como outra questão crítica que foi corrigida. Enquanto isso, a atualização não se limita a estas duas situações.

Alguns utilizadores tinham reportado bugs como o fecho repentino da apps quando o mostrador do relógio Apple Watch era partilhado ao responder a mensagens. O iOS 18.0.1 também resolve esta questão. Além disso, algumas falhas na alocação de memória que afetavam o desempenho também foram melhoradas.

A Apple lançou também a atualização do iPadOS 18.0.1 para os utilizadores do M4 iPad Pro. Além disso, resolve o problema de os dispositivos ficarem inutilizáveis ​​durante o primeiro lançamento do iPadOS 18. As atualizações watchOS 11.0.1, macOS Sequoia 15.0.1 e visionOS 2.0.1 também foram lançadas durante este período.

Além deste lançamento, a Apple iniciou também os testes beta do iOS 18.1. Nesta versão, o primeiro conjunto de características altamente aguardadas da Apple Intelligence irá servir os utilizadores. Esta deverá surgir em breve como uma nova atualização para os utilizadores do iPhone 16 e modelos anteriores.

Este lote de atualizações segue o padrão normal na Apple para estas situações. Poucos dias após a chegada do seu sistema, a gigante de Cupertino trata rapidamente das falhas encontradas e que podem limitar a utilização ou trazer questões para os utilizadores.