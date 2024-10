BYD deverá apresentar um rival do Model Y da Tesla para a Europa, no Salão de Paris

Em Paris, a BYD poderá apresentar a versão europeia do seu Sealion 7, um modelo que promete rivalizar com o Model Y da Tesla.

A BYD tem crescido paulatinamente, com os seus modelos a conquistarem mais espaço nas estradas fora da China. Na Europa, as vendas aumentaram 217% para 24.318 até ao final de agosto, segundo o analista de mercado Dataforce.

O Salão Automóvel de Paris de 2024, que começa a 14 de outubro, vai ser palco da apresentação de um novo modelo para a Europa. Fontes familiarizadas com o assunto disseram à Automotive News Europe que receberemos o Sealion 7.

Sealion 7 totalmente elétrico da BYD poderá chegar à Europa

O modelo totalmente elétrico é construído sobre a mais recente plataforma elétrica Evo 3.0 da fabricante chinesa e possui carregamento rápido de até 240 quilowatts nos modelos de topo. Uma tecnologia em destaque é o "dual-gun" que permite ligar dois carregadores ao mesmo tempo, duplicando a velocidade de carregamento para quase 500 kW.

Na China, o Sealion 7 já está à venda com uma bateria de 72 ou 81 quilowatts-hora. A bateria maior permite uma autonomia de 610 km, segundo o Light Duty Vehicle Test Cycle da China. Ambas as baterias são produzidas pela BYD e utilizam a sua química de fosfato de ferro e lítio (LFP).

O Sealion tem 4830 mm de comprimento, 1925 mm de largura e 1620 mm de altura. É 80 mm mais comprido do que o Tesla Model Y e 89 mm mais comprido do que o SUV de tamanho médio Leapmotor C10, outro concorrente elétrico.

O modelo de entrada, na China, tem um motor elétrico de 230 cv montado na traseira, enquanto uma versão de maior potência alcança 308 cv. Um modelo com tração integral acrescenta um segundo motor elétrico ao eixo dianteiro para uma potência combinada de 523 cv. A BYD afirma que este modelo pode acelerar dos 0 aos 100 km/h em 4,2 segundos.

O carro oferece o que a BYD afirma ser o motor elétrico de maior velocidade, atingindo 23.000 rotações por minuto.

Enquanto modelo tecnologicamente mais avançado da marca, na Europa, o Sealion 7 de tamanho médio será colocado abaixo do SUV elétrico de grandes dimensões Tang e ao lado do SUV de tamanho médio Seal U, que está disponível com unidades de tração híbridas plug-in e modelos elétricos a bateria.

No salão de Paris, a BYD apresentará, também, a sua marca de luxo Yangwang com o SUV híbrido plug-in U8.