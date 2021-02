Apple lança macOS 11.2.2 para todos os Macs

A Apple acaba de lançar uma atualização para a sua linha de computadores. O macOS Big Sur 11.2.2 está disponível ao público com uma correção para utilizadores de MacBook Pro e MacBook Air. A Apple diz que a atualização “evita” que certos modelos “sofram danos” em determinados cenários descritos nas notas.

Se tem computador da Apple, aproveite para o atualizar com esta nova versão e veja o que há de novo.

Nova versão do macOS 11.2.2

Conforme já é costume, a Apple ocasionalmente, mas em espaços curtos, atualiza os seus sistemas operativos com melhorias ao nível das ferramentas e da segurança.

Assim, a atualização de hoje, mais concretamente a versão macOS Big Sur 11.2.2, aparece com o objetivo de evitar que os modelos do MacBook Pro (2019 ou posterior) e do MacBook Air (2020 ou posterior) sofram danos quando são ligados a determinados hubs e docks USB-C com alimentação incompatível, que são fabricados por terceiros.

A Apple não deixou nenhuma outra explicação sobre o problema que poderia ter espoletado esta atualização. Assim, para atualizar o seu Mac vá a menu Maça (canto superior esquerdo, depois Acerca deste Mac, e clique no botão Atualização do sistema.

Conforme podemos ver na informação, esta atualização tem um tamanho de cerca de 2GB e irá resolver o problema descrito nas notas disponibilizadas.

