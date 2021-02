Tem um MacBook Pro de 2016 ou 2017 que não carrega? A Apple vai trocar a bateria

Os computadores da Apple são máquinas que oferecem grande produtividade, mesmo aquelas já com alguns anos. Há que manter boas práticas de utilização para que se mantenham funcionais por muito tempo. As baterias, claro, tendem a ter um desgaste natural ao longo do tempo e há utilizadores dos MacBook Pro lançados em 2016 e 2017 e relatar problemas de carregamento.

Para esses, a Apple vai proceder à troca das baterias.

Apple troca baterias de MacBook Pro de 2016 ou 2017 gratuitamente

Perante algumas queixas de problemas com o carregamento, a Apple anunciou que vai proceder à troca das baterias de computadores MacBook Pro lançados em 2016 ou 2017 que não sejam capazes de carregar acima de 1%.

Segundo a empresa, este problema afeta um número muito pequeno de utilizadores, mas o suficiente para garantir a substituição da bateria de forma gratuita.

Além desta indicação, no Estado da Bateria, deverá existir a indicação de “Assistência recomendada”. Para verificar o estado da bateria deverá:

No macOS Big Sur, selecione o menu Apple > Preferências do Sistemas, clique em Bateria, selecione Bateria na barra lateral e, em seguida, clique em Estado da bateria.

No macOS Catalina ou anterior, mantenha premida a tecla Opção e clique no ícone da bateria na barra de menus, para revelar o menu do estado da bateria.

Se este for o seu caso, então deverá contactar a Apple para proceder à substituição gratuita da bateria. O computador será examinado antes da assistência para que se possa verificar se é elegível para tal procedimento.

A Apple também lançou uma atualização para o macOS que evita a ocorrência deste problema noutros computadores de 2016 e 2017. Atualize para o macOS Big Sur 11.2.1 ou posterior. Em alternativa, instale a atualização suplementar do macOS Catalina 10.15.7.

Quais os computadores elegíveis?

A Apple deixou também a lista dos computadores que estão elegíveis para o procedimento de troca da bateria gratuita. Para identificar o modelo concreto do seu deverá selecionar o menu Apple > Acerca deste Mac. São eles:

MacBook Pro (13 polegadas, 2016, duas portas Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 polegadas, 2017, duas portas Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 polegadas, 2016, quatro portas Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 polegadas, 2017, quatro portas Thunderbolt 3)

MacBook Pro (15 polegadas, 2016)

MacBook Pro (15 polegadas, 2017)

