World’s End Club já tem data de lançamento na Switch

A Namco Bandai disponibilizou finalmente a data de lançamento para a Nintendo Switch de World’s End Club, uma aventura interativa sobre amizade e trabalho de equipa.

Venham conhecer o dia em que será possível participar nesta aventura enigmática nas consolas da Nintendo, na qual o jogador se vê aprisionado numa teia misteriosa.

World’s End Club, que já foi lançado para PC e Mac, ainda não tinha uma data de lançamento concreta para a Switch. Pois, bem! A Bandai já a revelou e o título desenvolvido pelos estúdios da IzanagiGames, será lançado para Nintendo Switch a 28 de maio.

Com o anúncio da data de lançamento do jogo, foi ainda revelado que a reserva de World’s End Club também já se encontra disponível..

Edições de World’s End Club

As versões agora reveladas incluem World’s End Club Limited Edition e a Deluxe Edition.

A Deluxe Edition, disponível em todos os principais revendedores, contém o videojogo World’s End Club (para a Nintendo Switch), “Go-GeWers Club” (mini livro de arte ), uma amostra da banda Sonora digital “Anthem of Friendship” e uma capa reversível.

Por seu lado, a World’s End Club Limited Edition contém o jogo World’s End Club Deluxe Edition (para a Nintendo Switch), ”Anthem of Friendship” (banda Sonora Digital Completa), “Go-GeWers Club Yearbook” (livro de arte de capa dura), “Club Leader’s Badge” (um pin de esmalte), “Endless Carousel” stand de acrílico e uma Caixa de colecionador.

A história do jogo

Este é o mais recente titulo de Kotaro Uchikoshi e Kazutaka Kodaka e, de certa forma, demonstra uma nova direção dos seus projetos. Isto, pois o jogo abandona a escuridão dos trabalhos anteriores e oferece uma história mais leve e baseada em esperança, de fácil acesso.

A história de World’s End Club começa quando o Go-GeWers Club, um grupo de alunos desajustados do Japão, fica preso num estranho parque temático durante uma excursão escolar.

Para desvendar o mistério das circunstâncias e encontrar uma saída, eles devem participar no “jogo do destino” que irá testar os seus laços de amizade! E essa é precisamente uma das premissas do jogo, a de colocar à prova os laços de amizade que ligam as personagens, enquanto desvendam os mistérios e se deparam com vários desafios.

Trata-se de um universo repleto de charme e mistério, levando o jogador numa aventura mágica por um mundo vibrante onde vão encontrar muitos fenómenos estranhos. Com visuais coloridos, personagens charmosas, jogabilidade acessível e uma história envolvente, esta é uma experiência que poderá vir a ser uma surpresa agradável.

World’s End Club é um jogo que vai apresentar um formato novela e, segundo a Bandai, isso irá verificar-se também na jogabilidade, permitindo aos jogadores participar nesta autentica novela da forma que pretenderem.

Dia 28 de maio é quando World’s End Club chega à Nintendo Switch. Podem marcar na vossa agenda.