Apple lança iOS 26.5 beta 3 para programadores

A Apple disponibilizou a versão iOS 26.5 beta 3 para iPhone, dando continuidade a um ciclo de testes marcado por melhorias discretas, mas com implicações relevantes no ecossistema.

Apple Maps ganha protagonismo

A principal novidade visível está no Apple Maps, que passa a integrar a funcionalidade “Locais sugeridos”.

Este novo sistema apresenta sugestões automáticas assim que o utilizador entra no campo de pesquisa, antes mesmo de escrever qualquer termo. As recomendações baseiam-se em tendências locais, pesquisas anteriores e padrões de utilização.

Na prática, a Apple tenta transformar a pesquisa num processo mais intuitivo e proativo, aproximando-se de uma lógica assistida por contexto.

Comunicação mais segura e novas capacidades na Europa

Outro destaque é a continuação dos testes de encriptação ponta-a-ponta para o protocolo RCS, um passo importante para reforçar a privacidade nas mensagens entre diferentes plataformas.

Já no contexto europeu, a Apple está a testar a capacidade de enviar Live Activities para acessórios de terceiros, uma funcionalidade que poderá abrir novas possibilidades de integração entre dispositivos.

Subscrições mais flexíveis

O iOS 26.5 poderá também introduzir um modelo de pagamento mensal para subscrições anuais, mantendo o desconto associado ao compromisso de longo prazo.

Esta abordagem tenta equilibrar flexibilidade para o utilizador com previsibilidade de receita para os serviços digitais da Apple.

Inteligência artificial continua ausente

Apesar das expectativas, esta beta ainda não inclui novidades ligadas à inteligência artificial avançada ou integrações com modelos externos, como se especulava anteriormente.

Isso reforça a ideia de que a Apple está a adotar uma estratégia mais cautelosa nesta área, privilegiando estabilidade e integração gradual.

iOS 26.5 beta 3: um update pequeno… mas com direção clara

O iOS 26.5 beta 3 não traz mudanças revolucionárias, mas evidencia uma tendência clara: refinar serviços-chave, especialmente o Maps, enquanto prepara o terreno para mudanças maiores, possivelmente centradas em IA e serviços.

Mais do que inovação imediata, este lançamento revela um ajuste fino de funcionalidades que podem vir a ter impacto significativo no uso diário do iPhone.