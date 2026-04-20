Apple lança iOS 26.5 beta 3 para programadores
A Apple disponibilizou a versão iOS 26.5 beta 3 para iPhone, dando continuidade a um ciclo de testes marcado por melhorias discretas, mas com implicações relevantes no ecossistema.
Apple Maps ganha protagonismo
A principal novidade visível está no Apple Maps, que passa a integrar a funcionalidade “Locais sugeridos”.
Este novo sistema apresenta sugestões automáticas assim que o utilizador entra no campo de pesquisa, antes mesmo de escrever qualquer termo. As recomendações baseiam-se em tendências locais, pesquisas anteriores e padrões de utilização.
Na prática, a Apple tenta transformar a pesquisa num processo mais intuitivo e proativo, aproximando-se de uma lógica assistida por contexto.
Comunicação mais segura e novas capacidades na Europa
Outro destaque é a continuação dos testes de encriptação ponta-a-ponta para o protocolo RCS, um passo importante para reforçar a privacidade nas mensagens entre diferentes plataformas.
Já no contexto europeu, a Apple está a testar a capacidade de enviar Live Activities para acessórios de terceiros, uma funcionalidade que poderá abrir novas possibilidades de integração entre dispositivos.
Subscrições mais flexíveis
O iOS 26.5 poderá também introduzir um modelo de pagamento mensal para subscrições anuais, mantendo o desconto associado ao compromisso de longo prazo.
Esta abordagem tenta equilibrar flexibilidade para o utilizador com previsibilidade de receita para os serviços digitais da Apple.
Inteligência artificial continua ausente
Apesar das expectativas, esta beta ainda não inclui novidades ligadas à inteligência artificial avançada ou integrações com modelos externos, como se especulava anteriormente.
Isso reforça a ideia de que a Apple está a adotar uma estratégia mais cautelosa nesta área, privilegiando estabilidade e integração gradual.
iOS 26.5 beta 3: um update pequeno… mas com direção clara
O iOS 26.5 beta 3 não traz mudanças revolucionárias, mas evidencia uma tendência clara: refinar serviços-chave, especialmente o Maps, enquanto prepara o terreno para mudanças maiores, possivelmente centradas em IA e serviços.
Mais do que inovação imediata, este lançamento revela um ajuste fino de funcionalidades que podem vir a ter impacto significativo no uso diário do iPhone.
Estão a preparar o Maps para meter publicidade