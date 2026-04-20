Governo quer reduzir velocidade nas localidades para 30 km/h

A mobilidade nas cidades poderá estar prestes a mudar. O Governo está a analisar a possibilidade de reduzir o limite de velocidade dentro das localidades para 30 km/h, uma medida que segue a tendência de várias cidades europeias.

Velocidade de 30 km/h? Principal justificação é a segurança rodoviária

Atualmente, o limite geral nas localidades em Portugal mantém-se nos 50 km/h, salvo indicação em contrário. No entanto, já existem várias exceções:

Zonas de coexistência : 20 km/h

: 20 km/h Áreas residenciais e centros urbanos: 30 km/h (cada vez mais comuns)

A proposta passa por alargar este limite de 30 km/h a mais zonas urbanas, podendo mesmo tornar-se a regra em muitas cidades. A principal justificação é a segurança rodoviária.

Portugal não está sozinho nesta discussão. Cidades como Paris, Bruxelas ou Madrid já avançaram com limites de 30 km/h em grande parte das suas ruas.

Apesar da intenção e do debate crescente, não existe uma alteração generalizada em vigor em Portugal que imponha os 30 km/h em todas as localidades.