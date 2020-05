Apple lança iOS 13.5 Golden Master com modificações COVID-19

A Apple tem vindo a colecionar algumas novidades para lançar na versão final iOS 13.5 que deverá sair a público, na versão oficial, dentro de pouquíssimo tempo. Contudo, para os programadores avaliarem o que já foi compilado na versão final provisória, a empresa de Cupertino lançou há minutos a Golden Master iOS 13.5.

Iremos verificar que são correções a ajustes feitos nas bestas, assim como traz a API para as apps de notificação é exposição à COVID-19.

Apple lança Golden Master do iOS 13.5

Esta versão do iOS 13.5 acelera o acesso ao campo do código de segurança de acesso ao sistema operativo nos dispositivos com identificação facial quando se está a usar uma máscara facial. Além desta novidade, que já foi explorada na versão beta anterior, vem também a introdução da API de Notificação de Exposição à COVID-19, igualmente explorada numa beta atrás.

Esta última novidade permite suportar aplicações de rastreio de contactos COVID-19 pelas autoridades de saúde pública.

Esta atualização introduz também uma opção para controlar a proeminência automática dos mosaicos de vídeo nas chamadas FaceTime em grupo e inclui correções de bugs e outras melhorias.

Identificação facial e código de acesso

Processo de desbloqueio simplificado para dispositivos com identificação facial quando se está a usar uma máscara facial

Campo de palavra-passe apresentado automaticamente depois de passar para cima a partir da parte inferior do ecrã de Bloqueio quando se está a usar uma máscara facial Também funciona ao autenticar-se com a App Store, Apple Books, Apple Pay, iTunes, e outras aplicações que suportam a autenticação com Face ID

Notificação de exposição

API de Notificação de exposição para apoio às aplicações de rastreio de contactos COVID-19 das autoridades de saúde pública (ainda não disponível em Portugal)

FaceTime

Opção para controlar o destaque automático nas chamadas em grupo FaceTime para que os mosaicos de vídeo não mudem de tamanho quando um participante fala

Serviços de Emergência

Opção para partilhar automaticamente as informações de saúde e outras informações essenciais da sua identificação médica com os serviços de emergência quando efetua uma chamada de emergência (apenas nos EUA)

Esta atualização inclui também correções de bugs e outras melhorias. Corrige um problema em que os utilizadores podem ver um ecrã preto quando tentam reproduzir vídeos em streaming a partir de alguns sites. Além disso, aborda um assunto na folha de ações em que as sugestões e ações não podem ser carregadas