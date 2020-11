Com o lançamento do macOS Big Sur, a Apple melhorou alguns aspetos de segurança que não foram assim tão consensuais. Além disso, alguns MacBooks não conseguiram realizar com sucesso a atualização, o que em muitos casos resultou em problemas mais graves. Agora, Apple lançou uma atualização do Big Sur para resolver os problemas nos MacBook Pro de 2013 e 2014.

A Apple publicou nesta quinta-feira um documento de suporte. Nele são detalhadas as etapas que os utilizadores devem seguir se encontrarem problemas ao instalar o macOS Big Sur em alguns modelos de MacBook Pro.

Instalação no macOS Big Sur deu-lhe problemas no Mac?

De acordo com relatórios no início desta semana, alguns utilizadores enfrentaram (e alguns ainda enfrentam) problemas ao instalar Big Sur no seu MacBook Pro de 13 polegadas (e também nos Air) a partir do final de 2013 ou meados de 2014.

Especificamente, as atualizações, nalguns casos, provocam um ecrã preto permanente ou um ecrã com um círculo com uma linha atravessada (ou o sistema a entrar em loop, do instalador ao login). Apesar de os utilizadores desligarem e reiniciarem a máquina, este problema não fica resolvido, nem ao entrar em Modo de Segurança. As tentativas de usar a ferramenta Internet Recovery da Apple também não tiveram sucesso.

A Apple no documento na página de suporte de hoje reconhece o problema e oferece uma possível solução alternativa.

Se um Mac afetado não iniciar corretamente, a Apple diz para:

Pressionar e segurar o botão liga / desliga no Mac por pelo menos 10 segundos e solte. Se o Mac estiver ligado, ele desliga. Desligar todos os dispositivos externos do seu Mac, incluindo todos os monitores e acessórios USB, e remover qualquer cartão inserido no slot de cartão SDXC. Em seguida, ligar o Mac. Se o problema persistir, reiniciar o SMC conforme descrito para notebooks com bateria não removível. Se o problema persistir, reiniciar o NVRAM ou PRAM.

Estas ações são simples. No entanto, se não sabe fazer estas dicas, siga os links que deixamos. Conforme poderá ver, irão encaminhá-lo para as páginas de suporte da Apple e estas são em português.

Em último recurso, a Apple incentiva os proprietários de MacBook a entrar em contacto com o Suporte da Apple se as técnicas acima não funcionarem. A empresa acrescenta que o documento Support Pages será atualizado quando houver uma solução mais abrangente.

Além disso, a Apple está a lançar uma atualização para os vários sistemas operativos, incluindo o macOS Big Sur.

