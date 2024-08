Apple já permite que o Spotify mostre preços dentro da app no iOS

A relação da Apple e do Spotify não tem tido os melhores dias, mas, depois do "finca-pé", a empresa de Cupertino decidiu permitir que o serviço de streaming de música apresente os preços dentro da aplicação dos utilizadores de iPhone da União Europeia (UE).

O Spotify acusa a Apple de práticas anticoncorrenciais no setor do streaming de música há muitos anos. Na perspetiva da plataforma, o Apple Music tem uma vantagem injusta sobre si, porque os proprietários de um iPhone podem iniciar uma subscrição na aplicação, ao passo que, se o Spotify quisesse permitir a mesma coisa, teria de pagar à Apple uma percentagem de 30%.

A empresa de Cupertino não permitia sequer que o Spotify apresentasse os preços de subscrição dentro da aplicação no iOS, a menos que implementasse compras in-app.

Perante este problema, em 2019, o serviço de streaming fez uma queixa formal antitrust à UE e, em março deste ano, esta considerou a Apple culpada, multando-a em dois mil milhões de dólares.

No início deste ano, o Spotify fez um teste, publicando uma atualização da sua app que mostrava os preços das subscrições. Como era de esperar, a Apple rejeitou-a. Contudo, três meses depois desta rejeição e quatro após a multa aplicada pela UE, a gigante da maçã parece ter mudado de ideias.

Numa reviravolta, a empresa de Cupertino terá decidido permitir que o Spotify apresente os preços dentro da sua aplicação para o iPhone na UE, incluindo ofertas promocionais.

Embora isto seja um progresso, é apenas um pequeno passo no longo caminho para dar aos utilizadores do iPhone as experiências básicas de produto que esperam e merecem nas suas aplicações.