Apple HomePod está a conquistar mercado e já tem uma fatia muito maior

Quando a Apple lançou o HomePod, em 2018, a ideia da empresa era acrescentar um dispositivo ao seu ecossistema para abrir mais a oferta dos serviços. No mercado existem, contudo, grandes nomes e produtos lideres que não deram grandes hipóteses à coluna inteligente da Apple. Contudo, com a oferta do Apple Music a ter maior preponderância e com um HomePod mini mais em conta, este produto parece ter vingado.

A participação da Apple no mercado global de colunas inteligentes cresceu consideravelmente com as vendas do HomePod a aumentar quase 30% num ano.

HomePod conquistou bastante mercado à coluna da Amazon e à da Google

As colunas inteligentes concentram-se no streaming de música e podcasts de serviços como Apple Music e Spotify. Além disso, servem como o centro de inteligência das casas, através da plataforma Homekit, a app Casa.

A Amazon continua a dominar o mercado destes dispositivos, mas a Apple obteve sucesso com o HomePod.

Nos primeiros meses de 2022, a Apple vendeu 4,5 milhões de colunas inteligentes, segundo dados da Strategy Analytics. Isso representa um aumento de 29% em relação aos 3,5 milhões vendidos durante o mesmo trimestre de 2021.

O HomePod mini da Apple foi o dispositivo mais vendido no primeiro trimestre de 2022. E o crescimento da empresa de Cupertino neste mercado pode ser monitorizado até o lançamento do HomePod mini de 99 dólares (99 euros) em 2020. Antes disso, a única coluna inteligente da Apple custava 399 dólares e vendeu apenas 2,1 milhões no trimestre anterior ao lançamento da versão mini.

Segundo relatou a Strategy Analytics.

A concorrência é muito poderosa

As vendas mais fortes no primeiro trimestre de 2022 deram à Apple 12,7% do mercado global neste segmento das colunas inteligentes, o que representa um valor acima dos 9,3% no mesmo trimestre de 2021.

Mas a Amazon tem 28% do mercado e o Google tem 17%, de acordo com a Strategy Analytics. Ambos viram apenas aumentos modestos nas suas vendas. Então a Apple está a crescer, é um facto, mas ainda tem um longo caminho a fazer.

O aumento nas vendas na HomePod mini foi suficiente para colocar a Apple no 3.º lugar no mercado mundial das colunas inteligentes. Conseguiu derrotar os concorrentes chineses Alibaba e Baidu, que viram quedas dramáticas nas vendas das suas unidades no primeiro trimestre.

E o que poderá trazer o futuro?

A Strategy Analytics alerta que o mercado de colunas inteligentes dos EUA está a começar a mostrar sinais de saturação, como a maioria das pessoas que vão comprar um já o fizeram.

O mercado está a mudar da aquisição de novos clientes para vendas complementares ou de substituição que historicamente têm ciclos de vendas mais longos.

Observou Jack Narcotta, analista da Strategy Analytics.

Além disso, o interesse nas colunas com ecrãs integrados está a crescer. A Apple não tem uma oferta neste quesito, mas trabalha, dizem os rumores, numa combinação entre a HomePod, a Apple TV e o FaceTime.

Agora que os novos sistemas operativos Apple estão lançados nas versões beta, já há indícios no código do software de um novo HomePod. Portanto, faz sentido pensarmos que a empresa americana deverá apresentar uma versão atualizada do HomePod no final de 2022.