Com a chegada do SoC M1 aos Mac, a Apple abriu a porta a uma integração única entre os seus sistemas. Passou a ser possível ter apps do iPhone a correr no macOS Big Sur, de forma transparente e sem complicações.

Esta era feita diretamente da App Store, tal como esperado, mas havia ainda a possibilidade de fazer o sideload. Esta capacidade foi agora bloqueada pela Apple, fechando a porta a apps que não estejam na loja e criado problemas aos utilizadores.

Apps do iOS e macOS fundiram-se

Com o seu SoC M1 e com o macOS Big Sur a Apple mudou drasticamente a interação entre os seus sistemas. Passou a ser possível usar apps do seu sistema móvel no sistema de desktop, de forma transparente e sem qualquer mudança na interface ou na usabilidade.

No entanto, nem todas as apps estão disponíveis neste novo cenário. Cabe aos programadores decidirem se querem as suas apps nas duas lojas ou se querem manter-se apenas no iPhone ou no iPad. Para colmatar isto, havia forma de as instalar de forma paralela à loja.

Apple bloqueou a instalação fora da sua loja

A grande mudança surgiu no final desta semana, com a Apple a bloquear remotamente esta capacidade. Quem tenta agora instalar as apps de forma paralela, recebe uma mensagem que revela que é impossível a instalação da app no macOS.

Isto acaba por trazer problemas aos utilizadores, uma vez que há ainda apps que não estão na App Store e que muitos podem querer usar. Falamos do Netflix, do Facebook e de muitas outras. Não havendo ainda versões dedicadas ao SoC M1, esta era a alternativa mais viável, sem usar a Roseta.

Cenário continuará nos Mac com SoC M1

Do que é possível ver, este cenário será mantido nas próximas versões. O iOS 14.4 beta e o macOS Big Sur 11.2 têm código que mostra que a mensagem será alterada. Irá dar a indicação de que a apps não pode ser instalada porque o programador não o autorizou.

Este era, na verdade, uma posição já esperada pela Apple. A empresa sempre foi restritiva no que toca à instalação de apps fora das suas lojas. Apesar de ser ainda possível instalar app no desktop, no iOS e no iPhone desde sempre que estão bloqueadas.